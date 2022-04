Clemente Russo/ Pronto a tutto per sua moglie Laura Maddaloni?

Clemente Russo e la costruzione della casa in cambio del lauto pasto

Clemente Russo, naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, è stato trasferito insieme a Gustavo Rodriguez (prima dell’eliminazione definitiva di quest’ultimo) su Playa Sgamada. Nei giorni scorsi lo “Spirito dell’Isola” ha assegnato un compito molto difficile ai due naufraghi: costruire una casetta. Sulla spiaggia hanno trovato tutto l’occorrente per portare a termine il lavoro: legno, martelli, chiodi, vernice.

Hanno avuto un giorno di tempo per portare a compimento il compito assegnatogli, difatti entro il tramonto avrebbero dovuto terminare la casetta per ricevere come ricompensa un bel pollo arrosto con le patate. I due naufraghi allettati dal premio promesso, si sono messi subito all’opera e dopo aver individuato il posto dove porre il primo palo, hanno cominciato ad edificare la loro dimora.

La vittoria al televoto di Clemente Russo

Clemente Russo anche lontano da Laura Maddaloni sta dimostrando di essere molto tenace. Da quando la coppia si è divisa, infatti, entrambi stanno facendo uscire fuori il loro vero carattere. Russo al contrario della moglie è risultato subito più simpatico ed ora sta dimostrando di essere uno sportivo a tutti gli effetti e sta giocando bene la sua partita. Non perde un allenamento in spiaggia e ha molta resistenza fisica malgrado la mancanza di cibo. Al contrario di Gustavo ha apprezzato molto il pollo, anche se lo ha dovuto mangiare in fretta.

Nella passata puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Clemente Russo alla fine è riuscito a vincere al televoto mandando a casa Gustavo Rodriguez per la gioia del pubblico che non vedeva l’ora di liberarsene, dopo la precedente uscita del figlio Jeremias.

Marco Senise e Lory Del Santo sorprendono Clemente Russo

A Playa Sgamada il pugile è rimasto da solo per poco, difatti a fargli compagnia in questi giorni sono stati due nuovi naufraghi: Marco Senise e Lory Del Santo. Il primo è stato molto criticato in studio perché non si sarebbe reso particolarmente utile, mentre la Del Santo già conosce l’Isola dopo aver già trascorso dei giorni a Playa Sgamada. Ma quale sarà ora il destino di Clemente Russo? Non si sa che fine farà perché sull’Isola tutto può accadere ma il pubblico lo preferisce vedere a Playa Sgamada dove si sta comportando bene.

Nel salutare Gustavo nel precedente appuntamento, Russo ha detto di aver perso un buon compagno di avventura, chissà se potrà dire lo stesso di Marco e Lory? Solo stasera conosceremo come è andata la convivenza fra i tre naufraghi i quali, sebbene non debbano avere a che fare con i mosquitos, assenti a Playa Sgamada, dovranno comunque vedersela con l’assenza di cibo.











