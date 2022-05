Clemente Russo/ Scontri e carattere: ha le carte in regola per la vittoria finale?

Clemente Russo ed il confronto con Guendalina Tavassi

Clemente Russo è tra le principali personalità di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Carattere forte e determinazione sono solo alcuni dei lati del carattere necessari per riuscire a mettersi in mostra in maniera convincente all’interno di un reality arduo e complesso come L’isolai. Per questa edizione Clemente Russo sembra comunque farli confluire tutti. Lo sportivo ha una carriera florida che lo ha contraddistinto proprio per grinta e tenacia, qualità che nel corso di queste settimane ha ampiamente dimostrato e messo a disposizione dei suoi compagni di viaggio.

Nel corso della puntata di giovedì 29 aprile, esattamente la numero 12 da inizio reality, Clemente Russo si è ritrovato in un’accesa diatriba con Guendalina Tavassi, con la complicità di sua moglie. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello ha accusato i coniugi di avere un atteggiamento poco rispettoso nei suoi confronti denotando una forte antipatia a suo dire immotivata. Russo ha respinto con fermezza le accuse unendosi alla moglie nel dichiarare che quanto asserito da Guendalina non corrispondesse per nulla alla realtà. L’atleta ha invece sostenuto che l’atteggiamento della Tavassi fosse troppo spesso aggressivo e immotivatamente sulla difensiva, causando spesso un clima di ostilità che non agevola gli ardui compiti che riguardano la convivenza.

L’accusa di Carmen Di Pietro a Clemente Russo

Dopo questo primo scontro, Clemente Russo ha dovuto subire nel corso della passata puntata dell’Isola dei Famosi anche un ulteriore accusa da parte di Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha infatti affermato di essere stata esclusa dalla sfida della serata per volere dell’atleta che avrebbe di conseguenza influenzato il parere del gruppo. Nel momento della nomination il campione olimpico ha scelto di fare il nome proprio di Carmen. Come motivazione ha spiegato di non aver per nulla apprezzato le dichiarazioni della serata e di non gradire le persone che sfruttino il doppio-gioco.

Ad oggi il percorso di Clemente Russo è forse tra i più incisivi e degni di nota, sempre al centro delle questioni più rilevanti all’interno della palapa e sempre a disposizione per gli oneri della convivenza e sostentamento. Nonostante ciò, molti commenti presenti sui social denotano un pensiero diffuso; molti lo considerano quasi manipolatore, troppo maniaco del controllo anche a costo di mettere in ombra altri concorrenti senza alcuna considerazione. Nonostante questa parte di opinione sembra davvero che Russo miri dritto alla finale del reality con concrete possibilità di candidarsi per la vittoria finale. Nella prossima puntata il più volte campione olimpico darà sicuramente nuove dimostrazioni di forza e collaborazione. Non mancheranno anche nuovi confronti che in un reality così complesso non possono mancare.











