Clemente Russo, tapiro d’oro da Striscia La Notizia/ “Chiedo scusa a tutti”

Tapiro d’oro per Clemente Russo nel corso della nuova puntata di Striscia La Notizia. Nella puntata di oggi, 18 novembre, il campione verrà fermato dall’inviato Valerio Staffelli per la consegna della ben nota statuetta solitamente consegnata a chi commette qualche imperdonabile gaffe. Cos’ha combinato quindi Clemente? Il sito di Striscia ci svela che “durante il lockdown, il pugile di Marcianise ha lanciato la “Salto della sedia challenge” su Instagram. Molti dei suoi follower hanno accettato la sfida e in tre l’hanno vinta, aggiudicandosi il premio in palio (una bottiglia di vino). Peccato che il riconoscimento non sia mai stato consegnato.” Il mancato invio del premio promesso da parte di Clemente Russo ha raggiunto Staffelli che si è subito mobilitato col suo Tapiro.

Clemente Russo, le scuse per la gaffe a Striscia La Notizia

Ai microfoni di Valerio Staffelli, nel servizio che andrà in onda a Striscia la Notizia oggi 18 novembre, Clemente Russo si è poi immediatamente scusato per il ritardo nell’invio dei premi e ha promesso che spedirà due bottiglie di vino a ognuno dei vincitori della sua challenge. Inoltre, ha raccontato dei suoi prossimi progetti sportivi: “Sto cercando di qualificarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020/21, – ha ammesso – per me sarebbe la quinta partecipazione, un record da Guinness che nessuno nella storia ha mai raggiunto”, ha concluso con soddisfazione il campione di pugilato.



