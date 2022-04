Clemente Russo torna con la moglie Laura all’Isola?/ “Scelta cruciale”, a che prezzo?

Non mancheranno colpi di scena nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi è pronta a mettere alcuni dei concorrenti in gara di fronte a scelte difficili. È il caso di Clemente Russo che nella scorsa puntata ha perso al televoto insieme a Floriana Secondi, lasciando la palapa per recarsi nuovamente a Playa Sgamada. Al contempo sua moglie Laura Maddaloni, insieme a Jovana, ha invece vinto al televoto ed è tornata in palapa. I due, quindi, per uno strano scherzo del destino non si sono rincontrati e rimangono, anzi, divisi.

Una situazione che ha scatenato il malumore di Laura, alimentato dal festeggiare il suo compleanno lontana da suo marito. Ma è proprio di fronte a questa situazione che questa sera la Blasi avanzerà, probabilmente, la sua proposta per Clemente Russo.

Clemente Russo e Laura Maddaloni di nuovo in coppia all’Isola dei Famosi? L’ipotesi

Clemente Russo “verrà posto davanti a una scelta cruciale: ascolterà il cuore o sceglierà il gioco?” rivelano le anticipazioni della diretta dell’Isola dei Famosi 2022 in onda questa sera, 14 aprile, su Canale 5. Ilary Blasi potrebbe dare a Clemente la possibilità di riunirsi a sua moglie e, magari, anche tornare in coppia con lei pagando, però, un prezzo importante. Clemente, questa sera, dovrà sottoporsi inevitabilmente ad un nuovo televoto a Playa Sgamada per scoprire il nuovo eliminato; ciò ci anticipa che potrebbe mettere a rischio anche sua moglie Laura, magari con la possibilità di riunirsi in caso di esito positivo. Le ipotesi, insomma, non mancano, ma bisognerà attendere la diretta di questa sera per scoprire cosa ha in mente Ilary per lui.

