Clemente Russo, verità su Nicolas Vapodiris finalista all’Isola/ “La sua strategia…”

Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis

Clemente Russo, a pochi giorni dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 fissata per lunedì 27 giugno, torna a parlare di Nicolas Vaporidis con cui non ha avuto un buon rapporto. Il pugile ha sempre considerato Vaporidis uno stratega e, nonostante l’attore sia stato il primo concorrente a conquistare la finale grazie ai voti del pubblico, conferma la propria idea. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte, infatti, Russo, commentando la finale conquistata da Vaporidis, ha detto: “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo modo di fare attoriale che l’ha portato in finale. Per me non vince”.

Maria Laura De Vitis innamorata di Luca Daffrè?/ Piano segreto di Carmen Di Pietro…

Nel corso dell’intervista, inoltre, Clemente Russo ha anche parlato di Vladimir Luxuria che, secondo l’ex naufrago, non sarebbe stata sempre obiettiva. “Vladimir? Non è stata imparziale, ci ha preso di punta dal primo giorno, attaccava solo noi perché eravamo i più forti da eliminare subito”, ha detto Russo.

Lory Del Santo accusa Luca Daffrè "ha fatto cose ignobili"/ Duro affondo dopo l'Isola

Clemente Russo, la strategia attuata all’Isola dei Famosi

Nonostante non sia riuscito a conquistare la finale dell’Isola dei Famosi 2022, Clemente Russo, in Honduras, ha vissuto settimane intense e ricche di emozioni. Anche Clemente, tuttavia, ha attuato una strategia per provare a battere la concorrenza degli altri concorrenti? “Ognuno di noi messo piede sull’isola ha la sua strategia, la mia era quella di mettermi al servizio di tutti i naufraghi, quello che ho fatto sempre nello sport, sono stato sempre il capitano, che mi mettevo al servizio, il leader, sono andato a pescare, è la resilienza, la pazienza, la tenacia, io e mia moglie ne abbiamo costruite almeno cinque capanne”, ha detto a Radio Marte.

Lory Del Santo smaschera Estefania Bernal dopo l'Isola/ Regole violate di nascosto?

Clemente, dunque, non ha dubbi ed è sicuro che, nonostante tutto, non sarà Nicolas il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: andrà davvero così”











© RIPRODUZIONE RISERVATA