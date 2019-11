CLEMENTE RUSSO VIDEO SCHERZO LE IENE/ La figlia “secchiona” irrita il pugile…

Clemente Russo è il protagonista dello scherzo de “Le Iene Show” in onda oggi, martedì 12 novembre, su Italia Uno. Dal video anticipazioni fornito dalla trasmissione Mediaset si può intuire che la gag riguardante il vice-campione olimpico di pugilato sarà a dir poco esilarante. Molto del merito va alla primogenita di Clemente e della moglie Laura Maddaloni, anche lei complice delle Iene. La piccola Rosy si è infatti trasformata d’un tratto in una “secchiona”: la bambina sa tutto di tutto, risponde con precisione ad ogni domanda, al punto da saperne di più dello stesso papà. Una “metamorfosi” figlia non di chissà quale studio, bensì di una “medicina” che la moglie Laura sostiene di aver somministrato alla bimba. Clemente Russo, come detto, non sembra apprezzare e fa di tutto – con scarso successo – per distogliere la sua primogenita da quel tarlo conficcatosi nel suo cervello che prende il nome di “cultura”.

CLEMENTE RUSSO, VIDEO SCHERZO “LE IENE”

Nell’assaggio dello scherzo delle Iene nei confronti del povero Clemente Russo si vede il campione del mondo della categoria dilettanti provare a convincere la figlia a lasciare il libro che sta leggendo quanto meno a tavola: “Togliti questo libro da davanti, stai a tavola Rosy dai!“. La replica della figlioletta è quanto di più deciso possa esistere: “No!“. Sconcertato dalla situazione, Clemente sa però individuare con precisione la colpevole di questa situazione, la moglie Laura, colei che le ha somministrato la famosa “pillola magica”:”Calcola che qui c’è un artefice in tutto questo eh…“. La donna, però, si sottrae a sua volta da ogni tipo di responsabilità, “amore…un’altra volta…?“. Laura Maddaloni mette Clemente Russo all’angolo, davanti alle sue contraddizioni:”Non ho capito: che lei (l’altra figlia, ndr) mette il pupazzo qua non ti da fastidio, che lascia il libro ti dà fastidio!“. Il pugile “suonato” prova ad opporre che il pupazzo a differenza del libro sta sulla sedia e non sul tavolo, ma Rosy lo stende:”Ma stai bene con la testa che posi lì il libro senza la sua mammina?!“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA