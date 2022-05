Clemente vs Alessandro: “Vai da mammina a piangere”/ Carmen Di Pietro sbrocca e…

Carmen di Pietro perde le staffe nei confronti di Clemente Russo, dopo che quest’ultimo ha provocato e offeso suo figlio Alessandro. All’Isola dei Famosi 2022 volano parole pesanti, con lo sportivo che ha riservato al figlio di Carmen di Pietro frasi e considerazioni piuttosto dure. “Non ho mai detto nulla di male”, spiega Clemente durante la diretta. “Lui ha detto che si era sentito offeso, non che io l’ho offeso”, continua il naufrago. Da studio interviene Vladimir Luxuria, che prende le parti di Alessandro, definito da Clemente un ragazzino senza personalità. “Tu non sei il portavoce del popolo italiano e non arrogarti questo diritto!“, dice l’opinionista di Ilary Blasi.

Carmen di Pietro ce l’ha con Clemente Russo per la lite col figlio Alessandro: “Sono molto arrabbiata”

Carmen di Pietro non aspetta troppo per dire la sua e spiega: “Io sono ancora molto arrabbiata, ho visto mio figlio arrivare scuro in volto all’alba…”. Alessandro la interrompe riportando nervosamente le frasi che gli avrebbe rivolto Clemente Russo: “Non sono un ragazzino di vent’anni che lo vuole mettere al cu*o a loro, questo non mi sta bene. Io faccio questo gioco per un percorso personale. Doppiogiochismo non è questo, loro si mettono d’accordo per nominare Carmen. Mi sono sentito poco a mio agio in quel momento, ma io non sono mai andato a piangere da mammina”, continua amaro Alessandro.

