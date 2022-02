Clementina Deriu, chi è l’ex compagna Alessandro Basciano/ Incontro al GF Vip? Dopo..

Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano, incontrerà il gieffino nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quarantacinquesima puntata in onda questa sera? Alfonso Signorini, nelle anticipazioni annunciate nel corso del daytime, ha svelato che, questa sera, Basciano riceverà una bellissima sorpresa ovvero potrà rivedere il figlio Niccolò. Il piccolo che, nelle scorse settimane è stato il protagonista di un videomessaggio che ha dato nuova forza e nuova energia ad Alessandro, arriverà nella casa per poter rivedere il padre. Chi accompagnerà il piccolo al Grande Fratello Vip?

Probabilmente, il piccolo Niccolò sarà accompagnato dalla mamma Clementina che, nelle scorse settimane, per la prima volta, ha rotto il silenzio pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui rispondeva ad Alessandro su quello che è stato il loro rapporto. Questa sera, dunque, ci sarà un confronto?

Clementina Deriu, confronto con Alessandro Basciano dopo il post su Instagram?

Cosa aveva scritto Clementina Deriu nel post pubblicato tra le storie di Instagram con cui aveva replicato all’ex compagno? “Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. E’ troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri”.



Le parole di Clementina non sono mai state mostrate da Alfonso Signorini ad Alessandro Basciano. Quel momento arriverà questa sera? Il fidanzato di Sophie Codegoni avrà la possibilità di avere un chiarimento con l’ex compagna per poi poter rivedere il figlio Niccolò? Lo scopriremo questa sera.

