Clementina Deriu, confronto con l’ex Basciano al GF Vip?/ “Non l’ho mai sminuito”

Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare a causa di alcuni scatti di rabbia e comportamenti contro il regolamento. Il gieffino si è giustificato parlando di un rapporto sentimentale avuto in passato che lo ha fatto stare male: “Ho perso la pazienza perché stavano parlando del rapporto con la mia ex, mi hanno toccato nel profondo”, ha dichiarato.

Alessandro si è detto spesso sminuito da questa persona che non ha citato ma che pare sia la sua ex fidanzata, e mamma di suo figlio, Clementina Deriu. D’altronde è stata proprio lei a sentirsi chiamata in causa e a replicare sui social alle accuse dell’ex. Ma è proprio in virtù di questo che stasera Clementina potrebbe varcare la porta rossa.

Clementina Deriu, l’ex fidanzata di Alessandro Basciano al GF Vip?

Clementina Deriu, l’ex fidanzata di Alessandro Basciano, potrebbe aver richiesto al Grande Fratello Vip un confronto. Che possa questo avvenire questa sera? Va detto che la stessa Clementina sui social, pochi giorni fa, ha scritto: “Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. È troppo facile attribuire la causa delle proprie malsane azioni agli altri.” ha quindi replicato all’ex.

