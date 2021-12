Clementina Deriu e Nicolò: ex fidanzata e figlio Alessandro Basciano/ Quella polemica a UeD…

Chi è l’ex fidanzata Clementina Deriu?

Clementina Deriu e Nicolò sono l’ex fidanzata e il figlio di Alessandro Basciano, da stasera nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. La donna è stata insieme al corteggiatore di Uomini e Donne per ben sei anni. Dalla loro storia d’amore è nato dunque il piccolo Nicolò a cui entrambi sono davvero molto legati. Nonostante la separazione dolorosa ed una rottura sorprendente, i due sono rimasti in rapporti amichevoli per il bene del figlio.

Per quanto riguarda la vita privata e professionale di Clementina Deriu, sappiamo che di lavoro fa la modella e l’influencer. E’ inoltre una vera appassionata di fitness come si capisce dagli scatti che circolano sul web. Clementina, infatti, ama mantenersi in forma e praticare diversi sport. Nonostante sia abbastanza popolare sui social, la Deriu non sembra amare particolarmente la notorietà. Non a caso, il suo profilo Instagram, risulta privato.

Clementina Deriu e Alessandro Basciano, quel polverone a Uomini e Donne

Nelle memorie del pubblico di Uomini e Donne e più in generale degli appassionati di gossip, c’è sicuramente il momento in cui Basciano indossava le vesti di corteggiatore nel programma di Maria De Filippi. All’epoca, secondo molti, Basciano stava cercando di dimenticare la sua ex con Giulia Quattrociocche, la tronista, definita anche da qualche internauta “la brutta copia” della sua ex. Alcuni like su questi post da parte della Deriu agitarono le acque, anche se poi tutto rientrò nella norma. Molti telespettatori, tuttavia, ribadirono ripetutamente la tesi secondo cui Alessandro stesse corteggiando Giulia al solo scopo di dimenticare la sua storica ex, con la quale aveva avuto una storia di sei anni e messo al mondo l’amato figlio Nicolò.

