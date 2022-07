Clementina Deriu ha un nuovo fidanzato?/ L’ex di Alessandro Basciano tra abbracci…

Nuovo amore per Clementina Deriu?

Clementina Deriu è l’ex fidanzata di Alessandro Basciano e madre del piccolo Niccolò. Molto schiva e riservata, Clementina ha fatto un’eccezione nel corso del Grande Fratello Vip 6 accompagnando Niccolò in passerella per permettergli di rivedere, seppur da lontano, il figlio. Concluso il reality, la Deriu si è tenuta alla larga da gossip e indiscrezioni. Clementina e Basciano, infatti, si sono lasciati da tempo e le loro strade hanno ormai intrapreso traiettorie opposte.

Nella casa di Cinecittà, Basciano ha conosciuto Sophie Codegoni con cui è felicemente fidanzato. La coppia è molto social e condivide tanti momenti su Instagram mostrandosi anche insieme a Niccolò che è solito trascorrere anche dei giorni con il papà e la fidanzata. Ora, tuttavia, pare che anche Clementina abbia trovato l’amore.

Clementina Deriu volta pagina?

La storia tra Clementina Deriu e Alessandro Basciano è ormai finita da tempo. Se l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex vippone si è ricostruito una vita sentimentale accanto a Sophie Codegoni, pare che anche Clementina abbia fatto lo stesso. La pagina Instagram Le Maledette, infatti, ha pubblicato una foto condivisa tra le storie del proprio profilo Instagram dalla stessa Clementina in cui è in dolce compagnia.

Stando a quello che riferisce la pagina “Le Maledette”, pare che il nuovo e presunto fidanzato della Deriu sia un personal trainer. Nessun commento da parte di Clementina che è concentrata sulla sua vita di mamma e donna.

