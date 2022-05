Clementino, carriera e nuovo album/ Pronto per i palazzetti, ma quest’estate sarà il re delle spiagge

Clementino è un noto rapper italiano, che il Primo Maggio si esibirà, insieme a tanti altri artisti e cantanti, sul palco del concertone, che ogni anno si tiene a Roma e viene trasmesso in diretta su Rai 3. Il concerto, presentato da Ambra Angiolini, vedrà Clementino sul palco insieme a tanti colleghi.

Lo aspettiamo con ansia sul palco del concerto Primo Maggio, dal momento che siamo curiosi di sapere quale canzone deciderà di cantare in questa speciale occasione. Inoltre, molto probabilmente questa estate avrà diverse date di concerti e tournée, per pubblicizzare e cantare in giro per l’Italia, il suo nuovo album.

Diretta Concerto Primo Maggio 2022 Taranto/ Streaming e scaletta: tornano i 99 Posse

Chi è Clementino, una carriera costellata da successi e non è ancora finita qui

Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, è nato il 21 dicembre 1982 ad Avellino, e fin da giovane si è dedicato al mondo della musica, scrivendo testi e canzoni unici e originali. Da solista ha realizzato otto album, il primo nel 2006 Napolimanicomio, seguito da I.E.N.A., Armageddon, Mea culpa, Miracolo!, Vulcano, Tarantelle, e Black Pulcinella nel 2022. Ha realizzato anche diverse tournée e ha ottenuto alcuni meritati riconoscimenti. Inoltre, fin dagli esordi della sua carriera si è dedicato alle competizioni di freestyle, vincendole sempre.

DIRETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 ROMA/ Streaming e scaletta: Bandabardò con Cisco

Si è avvicinato anche al mondo della televisione e del cinema realizzando qualche programma e film. Tra le sue canzoni più celebri e importanti ricordiamo sicuramente: Cos cos cos, Quando sono lontano, La cosa più bella che ho, Buongiorno, Stella do’ cielo, ‘O vient, Chi vuole essere millionario?, Mare di notte, Tutti scienziati e Fumo. Clementino ha composto numerosissime canzoni, che vi invitiamo ad ascoltare se non conoscete, dal momento che i suoi brani sono sempre unici e originali.

Clementino, ecco il video di Atm il suo nuovo singolo

LEGGI ANCHE:

Gero Riggio, Concerto 1 Maggio/ Chi è? "Noi cantautori dobbiam dare messaggi di vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA