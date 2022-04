Clementino, chi è, carriera e vita privata/ Il successo e il dramma della droga…

Clementino e il dramma della droga: “C’è stato un momento…”

Dopo l’esperienza a “The Voice Senior”, Clementino debutta alla conduzione di “Made in Sud” assieme a Lorella Boccia. Clementino è un famoso rapper italiano. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Nel 2018 ha rivelato di aver quasi deciso di abbandonare il mondo della musica dopo un momento molto complicato a causa della sua dipendenza da cocaina, ma alla fine non è stato così perché è ritornato sulle scene nel 2019, e non si è più fermato.

Clementino aveva rilasciato una toccante intervista al Messaggero raccontando il dramma della droga: “C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente”. A fargli capire che era arrivato il momento di chiedere aiuto sono stati i suoi genitori: “Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere“. È stato lui stesso a chiamare la comunità di recupero per disintossicarsi, “con i ragazzi mi dicevano sei un grande, sei passato da fare Sanremo a pulire i cessi in un attimo”, ha rivelato.

Clementino e la dedica alla compagna Martina Difonte: “My life”

Clementino è molto riservato sulla sua vita privata. Negli scorsi anni si era parlato di un flirt con Adriana Peluso, ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e successivamente con Maria Rodriguez, conosciuta durante la partecipazione a Pechino Express. Nel 2016, poi, è stato pizzicato in compagnia di Marianna Vertola, bellissima conduttrice e modella. Nel 2017 invece, il rapper è stato visto in dolce compagnia dell’avvocatessa Valeria Sammarco. Nel 2021 però è uscito allo scoperto con la sua fidanzata, Martina Difonte. Martina è un’attrice, ballerina e cantante, spesso impegnata in spettacoli teatrali. Martina Difonte è riuscita a riportare l’amore nella vita di Clementino. I due, infatti, non si nascondono e, più volte, sono apparsi sui social insieme con foto che li ritraggono felici ed innamorati.

Lo stesso rapper ha dichiarato di provare per lei un sentimento molto forte. In una delle foto pubblicate da giudice di The Voice Senior, infatti, si legge una didascalia che lascia ben spazio a pochi dubbi: “My life”, la mia vita. Insomma, Martina per lui è veramente importante. Clementino però non ha mai parlato pubblicamente di Martina anche se i fan curiosi attendono che l’artista si sbottoni un po’ di più su questa relazione.











