Clementino, chi è il rapper nato ad Avellino e cresciuto inizialmente provincia di Napoli? Le esperienze nel mondo hip-hop e le gare di freestyle

Nato ad Avellino e cresciuto nell’entroterra napoletano, Clemenitno ha cominciato a far musica da giovanissimo: ad appena 14 anni, infatti, ha dato vita alle prime sfide di freestyle con i compagni, imparando così la disciplina della cultura hip hop. Allo stesso tempo, proprio a Napoli, è entrato nella Trema Crew e dopo ancora nei TCK, gruppo partenopeo, iniziando a far musica e imparando a perfezionare il suo stile. Fin da giovanissimo si è dunque contraddistinto per le sue abilità e per la capacità di rappare in rima, tanto da vincere il primo posto al “Tecniche perfette 2004” e ancora altri premi negli anni a seguire. Varie le sfide che Clementino ha messo a referto in quegli anni durante l’adolescenza, arrivando anche a pubblicare il suo primo album nel 2006, intitolato “Napolimanicomio”. Album al quale hanno preso parte diversi artisti del mondo rap.

Proprio dopo il successo ottenuto con quell’album, Clementino ha condotto un tour in tutta Italia con più di 200 date. Negli anni successivi è andato via via affermandosi, con diverse collaborazioni come quella con il rapper Francesco Paura, con il quale ha lavorato all’album “Afterparty”. Nel 2012 ha lavorato invece con Fabri Fibra a “Ci rimani male”, singolo doppio che ha preceduto un altro progetto dal titolo “Non è gratis”. Tantissimi, negli anni, i singoli di Clementino che lo hanno visto collaborare con numerosi artisti, ma tante anche le avventure al di là dell’hip hop.

Clementino, chi è: personaggio amato grazie alla tv

Negli ultimi anni Clementino si è dedicato molto anche al mondo della tv, facendosi conoscere come un ragazzo umile, rispettoso, simpatico e buono. Tutto questo grazie all’esperienza di “The Voice”, programma Rai condotto da Antonella Clerici. A “The Voice” Clementino ha potuto mostrare lati diversi di sé al di là della musica e del rap: l’artista è infatti giudice insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Un quartetto che ha fatto innamorare il pubblico, soprattutto di Clementino.