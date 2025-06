Nato ad Avellino nel 1982, Clementino è cresciuto nell’entroterra campano, muovendo i primi passi nel mondo della musica già a 16 anni. Inizialmente vicino all’hip hop, è entrato poi nel gruppo partenopeo dei TCK, dedicandosi anche al freestyle. Nel 2006 Clementino ha pubblicato il suo primo album in studio, “Napolimanicomio”, collaborando con altri artisti. Immediato il successo per Clementino, che ha fin da subito tenuto date in tutta Italia, portando in giro per la penisola le sue canzoni. Nel 2011 il rapper è uscito il secondo album, I.E.N.A., acronimo di “Io e nessun altro”. Negli anni successivi l’artista ha iniziato a collaborare con colleghi già affermati come Fabri Fibra, diffondendo sempre più la sua musica e la sua arte, fino a farsi conoscere sempre più.

Il 2013, l’anno della svolta per la carriera di Clementino, lo ha visto pubblicare il suo terzo album in studio e dopo ancora collaborare con colleghi come Marracash, Jovanotti, Fred De Palma, Shane, Moreno e tanti altri ancora. Un anno proficuo, dunque, per la carriera di Clementino, che si è fatto conoscere sempre più dal pubblico. Anche negli anni successivi l’artista campano ha lavorato con artisti del calibro di Noyz Narcos e ancora Guè, partecipando poi anche a Sanremo. Per la prima volta nel 2015, con il brano “Quando sono lontano”.

Clementino, chi è: la carriera in tv con “The Voice”

Il rapper è ormai un volto noto al pubblico anche per via della sua carriera televisiva. Da anni infatti è giudice e coach di “The Voice”, nelle sue declinazioni senior e junior. Clementino, infatti, ormai da diversi anni è nel talent show condotto da Antonella Clerici e proprio nella sua avventura televisiva ha mostrato un lato diverso e inedito di sé. Come raccontato dal rapper, in passato era “sopraffatto dalla cocaina” e solamente “quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere”, come ha raccontato proprio lui.