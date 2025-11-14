Clementino dedica parole dolcissime alla nuova fidanzata Roberta Longo: ecco chi è e di cosa si occupa la compagna del celebre rapper

Forse non tutti sanno che, ormai, da qualche mese a questa parte, la vita sentimentale di Clementino ha preso una svolta con l’arrivo della nuova fidanzata Roberta Longo. Classe 1992 e make-up artist, ha conquistato il cantante con la sua semplicità ed una spiccata leggerezza. Quando l’ha incontrata la prima volta, Clementino si è sentito disarmato. Forse aveva capito di avere di fronte la persona con cui avrebbe voluto condividere i suoi giorni. E ora nella sua quotidianità, Roberta Longo è presente più che mai. Il rapper di Avellino, giudice di The Voice Senior su Rai 2, è felice e spensierato come desiderava da tempo.

Dopo la rottura con l’ex fidanzata Martina Difonte, infatti, Clementino sperava di ritrovare l’amore e finalmente è stato accontentato. Sui social abbiamo già potuto assaporare la complicità che lega il cantante a Roberta Longo, con cui ha già condiviso un bel viaggio in oriente.

“Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico. Baby ti porto in Oriente”, ha scritto il quarantaduenne sui propri canali social, nei mesi scorsi, quando ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con la fidanzata. Non è chiaro da quanto stiano insieme, ma una cosa oggi appare certa: tra Clementino e Roberta ci sono grandi premesse.

Il rapper e cantautore ha dunque voltato pagina e archiviato la storia con la collega Martina Difonte, con la quale aveva grandi progetti di vita. La loro storia iniziò nel 2021 e a sorpresa finì dopo un paio di anni, come annunciò lo stesso cantante durante un’ospitata in Rai nel salotto di Serena Bortone. Ma oggi, tutto questo, fa parte del passato. Il presente si chiama Roberta Longo…