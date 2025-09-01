Clementino papà? L’indiscrezione di Deianira Marzano e la battuta di Geolier fanno impazzire i fan: la fidanzata Roberta Longo sarebbe incinta

Clementino starebbe per diventare papà. Poche ore fa è spuntata una notizia – non ancora confermata dal diretto interessato – che ha mandato in visibilio la fanbase del rapper. Secondo quanto dichiarato in una storia da Deianira Marzano, Clementino e la fidanzata Roberta Longo aspetterebbero un figlio. Come abbiamo accennato, l’artista non si è espresso a riguardo, ma riscoprirlo papà non sarebbe affatto strano visto che le cose con la fidanzata stanno andando alla grande.

Clementino e Roberta Longo si sono palesati insieme in quel di aprile, è ai fan del rapper napoletano è sembrato chiaro che avesse finalmente trovato la ragazza giusta al suo fianco. Infatti, il cantante è apparso subito più felice e per la prima volta ha iniziato a condividere moltissimi scatti privati dei viaggi con la fidanzata, una ragazza dagli occhi molto dolci e dai lunghi capelli castani. E oggi che, a quanto pare, Clementino diventerà papà, potrebbe cambiare ancora tutto in meglio. D’altronde, oltre alla segnalazione di Marzano, è apparsa su Instagram una story in cui Geolier – in vacanza in Tanzania proprio con Clementino e fidanzata – ha chiesto alla ‘comunità dei rapper’ di fare gli auguri a Clementino il 19 marzo, la festa del papà. Che sia un chiaro indizio del bebè in arrivo?

Clementino e Roberta Longo presto genitori? I viaggi intorno al mondo e la carriera da dermopigmentista

“You. Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata Tu. Ora finalmente è tutto fantastico“, così aveva detto Clementino sotto al post in cui aveva palesato la sua fidanzata Roberta Longo. Con lei ha fatto un bellissimo viaggio in Giappone con una dedica: “Baby, ti porto in Oriente“. Dalle foto dei due in giro per il mondo si nota subito una grande intesa. Insomma, è davvero la donna della sua vita! Ma chi è Roberta Longo, e cosa fa nella vita?

La donna si è diplomata in arti figurative per poi avvicinarsi al mondo del cinema, del trucco agli attori e del make-up creativo. Non solo, per ben otto anni è stata una visagista che ha operato anche in importanti set di moda preparando modelli e modelle negli shooting. Operante anche di Bodypainting, la fidanzata di Clementino ha frequentato la scuola APPE di Lamezia Terme mentre oggi porta avanti la sua carriera come dermopigmentista.

