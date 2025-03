Clementino, uno dei rapper più amati, è originario di Salerno e le sue origini si riflettono sulla musica. Al di là della carriera del cantante, fatta di tanti brani e programmi tv come “The Voice”, al quale ha legato il suo volto, cosa sappiamo della sua vita privata? Ma soprattutto, Clementino è fidanzato? L’ultima storia della quale abbiamo notizia è quella con Martina Difonte, con la quale il rapper campano è stato per circa due anni. I due sono stati insieme dal 2021 al 2023 e sembrava che la loro storia potesse diventare qualcosa di più serio, con una vera e propria famiglia. Così, però, non è stato e la notizia della rottura ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

A rivelare di aver chiuso la storia con la sua ex fidanzata Martina Difonte è stato proprio Clementino, ospite di Serena Bortone. In quell’occasione, quando gli è stato chiesto se avesse voglia di allargare la famiglia, lui ha spiegato di essere single e dunque di aver chiuso la sua ultima relazione. Clementino, però, non ha nascosto di avere voglia di innamorarsi di nuovo e magari anche di diventare papà.

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Clementino è fidanzato? Dopo la storia con l’ex fidanzata Martina Difonte, cerca l’amore

Parlando a “Oggi è un altro giorno”, Clementino, commentando la sua vita sentimentale, ha spiegato: “Io voglio innamorarmi e basta, può essere bionda, mora, commercialista o calciatrice. Basta che io sia innamorato. Mi piace la sincerità, la pazienza”. Dunque, Clementino è in cerca di un nuovo amore con il quale costruire qualcosa di più importante. Si era vociferato, durante uno dei tanti “The Voice”, di una sua frequentazione con Arisa, ma tra i due non sembra esserci niente di più di una bellissima amicizia.