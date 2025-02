Solamente pochi giorni fa abbiamo visto Clementino impegnato sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, in un duetto insieme a Rocco Hunt. I due hanno cantato insieme facendo emozionare tutti, in primis il pubblico di Napoli e della Campania, che li adora. In attesa di tornare in tv con The Voice, andiamo a scoprire qualcosa in più sull’artista nato ad Avellino nel 1982 e in particolare qualche dettaglio su quella che è la sua vita sentimentale. Clementino è fidanzato? Dopo aver chiuso la relazione con la sua ex fidanzata Martina Difronte, l’artista non sembra essere impegnato: al momento, infatti, nella sua vita non ci sarebbe nessun’altra donna.

L’artista, infatti, sarebbe single, come spiegato tempo fa proprio da lui. Non è chiaro se nel frattempo il rapper abbia trovato un nuovo amore ma così non sarebbe. Ad annunciare la fine della storia con Martina era stato proprio Clementino nel marzo del 2023. Alla domanda se volesse mettere su famiglia o meno, lui ha infatti replicato: “Sono single. Non ho la fidanzata, come faccio a fare un figlio?”. Tra Martina e Clementino le cose sono finite in maniera inattesa: l’annuncio del rapper, infatti, aveva lasciato a bocca aperta un po’ tutti, non essendoci state avvisaglie.

Clementino è fidanzato? La confessione: “Voglio innamorarmi di nuovo”

Al termine della storia con la sua ex Martina Difonte, Clementino sembrerebbe essere single ma comunque in cerca di qualcuno che possa far battere di nuovo il suo cuore. Il rapper, nella stessa intervista con Serena Bortone, ha rivelato di aver voglia di innamorarsi: “Io voglio innamorarmi e basta. Mi piacciono la sincerità, la pazienza”. Al momento, però, nella vita di Clementino non sembrerebbe esserci nessuno. Come raccontato proprio dall’artista di Avellino, sta approfittando di questo periodo da solo per cercare sé stesso. L’obiettivo, però, è sempre lo stesso: ritrovare un nuovo amore e la felicità del condividere la propria vita con qualcuno.