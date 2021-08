Clementino e Nina Zilli al Battiti Live 2021/ Con “Senorita” fanno ballare le piazze

Clementino e Nina Zilli: armonia e sintonia, un duo vincente

Quest’estate è caratterizzata dalle numerose hit di successo, una di queste è quella che vede protagonisti Nina Zilli e Clementino, ovvero “Senorita”, travolgente e allegra. Si tratta di due personalità molto simili, a detta di Clementino, vista l’estrazione musicale che li accomuna, molto vicina al rap, all’hip hop. Tra i due l’intesa è evidente e dal palco è ben visibile. Intesa che porteranno anche sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live nell’appuntamento del 3 agosto, pronti a far ballare l’intera piazza. I due vantano diversi followers anche sui loro profili social.

La notorietà di Nina Zilli, ad esmepio, è da attribuire alla sua partecipazione per la colonna sonora di “Mine Vaganti” con il brano “50 mila”. Ha partecipato, poi, a 4 Festival di Sanremo ottenendo sempre tanti riconoscimenti. La sua, infatti, è una voce particolare, sensuale e intensa che non passa inosservata. Ciliegina sulla torta, oltre ad essere una bravissima cantante, è vincente anche come personalità televisiva. Caratteristica che è emersa grazie alla sua partecipazione come giudice di Italia’s Got Talent. Per quanto riguarda, invece, gli ultimi impegni di Nina Zilli, possiamo dire che partono dal Locomotive Jazz Festival, che si terrà dal 29 luglio al 4 agosto e proseguiranno con il Football Rock Live di Milano.

Carriera e personalità, due mondi colorati

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, ha iniziato la sua carriera da ragazzino, esibendosi soprattutto nella sua Napoli. Il punto di svolta, nella sua carriera, è rappresentato dalla vittoria di alcune competizioni di freestyle, che lo hanno portato a firmare un contratto con l’etichetta discografica Lync Records, per iniziare. Proseguì, poi, con diverse etichette e collaborazioni. Il suo maggiore successo è sicuramente O’vient, pubblicata nel 2013. Nel 2017 si è poi, presentato come concorrente a Sanremo, con il pezzo “Ragazzi Fuori”. Al momento è protagonista, insieme a Nina Zilli, al Battiti Live 2021, con il pezzo “Senorita”.

Ma, oltre che essere un cantante molto amato, Clementino vanta anche di essere un discreto attore di teatro. Ha, infatti, recitato in un’opera tratta da un film di Scola, diretta da Pino Quartullo. Insomma, sempre energico e un po’ folle, Clementino ha anche partecipato a varie edizioni del concerto del 1° Maggio a Roma, per far sentire la sua voce circa i temi sociali più svariati. Il cantante ha, poi, in programma un tour invernale con diverse date a dicembre e altre che si aggiungeranno. Adesso, non aspettiamo altro che vedere entrambi, Clementino e Nina Zilli, infuocare il palco del Battiti Live, con l’appuntamento del 3 agosto!





