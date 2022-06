Clementino fidanzato? / La risposta è sì, ecco da quando iniziò tutto con la compagna Martina Difonte…

Clementino è atteso al Gigi uno come te: 30 anni insieme

C’è grande attesa per il Gigi uno come te: 30 anni insieme live da Napoli, ovvero lo spettacolo dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, che il festeggiato cantautore e polistrumentista dedica al capoluogo campano e a tutti i napoletani, estendendolo anche agli ospiti, tra cui Clementino. Il rapper è reduce dalla presentazione del nuovo album Black Pulcinella registratasi sulle frequenze di Radio Deejay e per il format condotto da Wad, Say Whaaad?, occasione in cui Clementino ha risposto alla curiosità generale dei fan che si chiedono se il suo cuore sia impegnato con Martina Difonte, come sostenuto dal gossip degli ultimi mesi.

“Sono felicemente fidanzato con Martina, una splendida ragazza – ha fatto sapere il rapper di Avellino, svelando un curioso retroscena sull’incontro galeotto con la giovane-. Il maestro Wad mi ha portato fortuna. Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina”. E ancora: “Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare”.

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino?

Ma un altro quesito sorge ora spontaneo: chi è Martina Difonte? Si tratta di una cantante e attrice pugliese, che ha cominciato a cantare da piccola e ha studiato con dedizione canto per migliorare in fatto di tecnica musicale. Nel suo cv vanta esperienze lavorative a teatro e tuttora partecipa ad alcuni film, per una carriera da attrice con partecipazioni anche nella serie web L’amore e ad alcuni spot pubblicitari. Ebbene sì, Wad sembra essere riuscito a fare breccia e quindi da Cupido nell’incontro galeotto tra Clementino e Martina.

