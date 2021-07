Clementino/ Ha trovato l’amore: chi è la fidanzata Martina Difonte

Clementino è uno dei giudici della prima edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle persone âgé in onda oggi in replica su Rai1. Recente il gossip che lo vuole insieme a Martina Difonte, attrice e cantante come lui che ha preso parte anche al Festival del Cinema Italiano e ha vinto, nel 2018, il prestigioso concorso canoro Area Sanremo. Non solo: nel 2020 ha anche ottenuto il premio Persefone – Giovane Emergente, consacrandosi come talento sia del mondo del cinema che di quello della musica. A rendere nota la circostanza del loro fidanzamento è stato lo stesso Clementino, che nell’ultimo periodo l’ha taggata in diversi post e storie pubblicate sul suo profilo Instagram. In un reel, in particolare, i due camminano mano nella mano sulle note di Versi di te, una delle canzoni più iconiche del repertorio di Clementino (presente nel suo ultimo album in studio Tarantelle). Il video, in seguito, è stato rimosso per ragioni sconosciute.

Clementino: “Sogno uno show tutto mio”

Dopo l’esperienza di The Voice Senior, Clementino ha scoperto il suo talento per la televisione. È per questo che oggi sogna uno show tutto suo, sullo stile di quelli di Fiorello, Cattelan e compagni. Il titolo potrebbe essere Clementime, come i suoi spettacoli di tanti anni fa nei villaggi turistici dove si esibiva con chitarra e microfono… In realtà, al contrario di quanto si potrebbe pensare, il suo primo sogno non era quello di cantare: “Da grande volevo fare l’attore – ha spiegato il rapper in un’intervista a Metro del 19 giugno – e mi sono laureato con 110 all’Accademia dello spettacolo di Napoli. La musica era solo una passione per me, ma non ci puntavo. Mi sono trasferito a Roma e ho bazzicato gli studi di Cinecittà dove però continuavo a fare la comparsa per pochi soldi, mentre la mia passione, il rap, che coltivavo parallelamente nel tempo libero, mi faceva guadagnare. Così ho scelto la seconda via”.

Clementino racconta i suoi esordi

E alla fine ha avuto successo, anche se in un primo momento si è sentito un po’ disorientato in quel contesto strano fatto di dissing e in cui a tratti si deve anche mordere (o quantomeno avere un certo ‘mordente’). Per questo, come nome d’arte, ha scelto proprio l’inconfondibile ‘Iena’: “Quando diventi famoso tutti ti vogliono e ti chiamano fratello, ma poi quando cadi in disgrazia non c’è nessuno se non la tua famiglia, chi ti ama davvero e ti conosce da sempre, ad aiutarti”. In questo mondo, insomma, bisogna essere forti, ma anche avere alle spalle qualcuno pronto a sostenerti: “Ricordate, ragazzi, la famiglia vi salva!”.

