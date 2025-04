Clementino ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fidanzata?

Il cuore di Clementino è tornato a battere, il rapper napoletano sembra aver ritrovato l’amore negli ultimi tempi. Il cantante, attualmente impegnato in queste settimane con The Voice Senior, ha postato alcuni scatti nelle ultime ore in compagnia di una bella ragazza, allegando anche una dedica non indifferente e che la dice lunga. “YOU, ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico, ti porto in Oriente” le parole del cantante che non lascia dunque troppo spazio all’immaginazione e annuncia di fatto la relazione. Proprio negli ultimi tempi, a The Voice Senior con Arisa, il cantante aveva scherzato sull’assenza di una donna nella sua vita, con la collega che aveva simpaticamente lanciato un casting, che pare essersi risolto.

Maurizio Micheli, chi è compagno Benedicta Boccoli/ La scelta di vivere separati "Altrimenti finirebbe tutto"

Clementino infatti sarebbe in Giappone con la nuova compagna, con la quale si starebbe godendo dei momenti di relax e spensieratezza. Per adesso non ci sono altri dettagli sulla coppia che pare essere sbocciata.

Clementino e l’amore: come stanno le cose

La prima uscita pubblica di Clementino con la nuova fidanzata è avvenuta, adesso ovviamente è tanta la curiosità dei fan del rapper campano di scoprire altro. Per adesso Clementino si è limitato a questo post, mentre in passato sappiamo che è stato legato a Martina Difonte, ragazza con la quale ha interrotto la relazione dopo qualche anno.

Yari Carrisi Power, chi è il figlio di Al Bano e Romina/ La sorella: "Lui e papà, che litigi quando sono..."

Quella è stata l’ultima storia resa pubblica dal cantante, che dopo i problemi affrontati in passato adesso sembra aver rimesso al proprio posto le priorità ed è pronto ancora una volta per aprire il suo cuore.