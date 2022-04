Clementino: “Ho cicatrici dietro maschera di felicità”/ “Lanciato da Gigi D’Alessio”

Il 29 aprile 2022 è la data di uscita del nuovo album di Clementino, dal titolo “Black Pulcinella”. Il cantante, ospite di W Italia su Radio 102.5, ha parlato dei messaggi autobiografici che traspaiono dai suoi brani: “Ho parlato del mio lato oscuro, delle cicatrici che non sono mai riuscito a togliere. Dietro questa maschera di felicità ci sono tante sofferenze del passato, così come Pulcinella, che era vivace ma molto triste”.

Le nuove canzoni sono state scritte e registrate tra Los Angeles e Napoli. Il titolo dell’album stesso, d’altronde, nasconde questo connubio. “Il black è della musica afroamericana che mi ha sempre dato ispirazione e poi ‘pulcinella’ per il Neapolitan Power di Napoli”, ha spiegato. “Sono contento perché sono arrivato ad un’età dove non mi va più di fare le cose che non voglio fare, faccio quindi quello che mi piace”.

Clementino: “Ho cicatrici dietro maschera di felicità”. Il rapper amato dai colleghi

Il nuovo album di Clementino è ricchissimo di ospiti: Rocco Hunt, Geolier, J Lord, Speranza, Enzo Dong, Madame, Nicola Siciliano, Mattak, Nello Taver, Nerone, LA NIÑA ed Ensi tra questi. Anche il videoclip di ATM, uno dei brani, in tal senso, risente di queste influenze. “Nel videoclip ho imitato gli altri colleghi rapper ed è piaciuto perché è il vero Clementino. L’ho fatto vedere anche ad alcuni dei personaggi che imito nel videoclip, Gemitaiz mi ha detto che sono uguale a lui”, ha raccontato il cantante partenopeo a W Italia, in onda su Radio 102.5.

Nel corso della puntata, inoltre, c’è stato spazio per delle sorprese. A salutarlo, in diretta, è stato infatti il suo concittadino Gigi D’Alessio. “Sono contento perché vedo che Clementino è un artista completo. Ci ho sempre creduto e continuo a farlo”, ha affermato. Il rapper da parte sua non può che esserne onorato: “È lui che mi ha lanciato in tv!”. Quest’anno, infatti, oltre che dedicarsi alla musica, infatti, si è tuffato anche nel mondo della televisione, conducendo Back to school e Made in Sud.











