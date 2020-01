Clementino, inchiesta polizia dopo concerto Nocera/ “Inneggiava alla marijuana”

Clementino nel mirino della polizia, in particolare il concerto di Nocera del rapper partenopeo. La notizia è stata riportata oggi da Il Mattino, secondo cui le immagini dell’esibizione in Piazza Diaz a Nocera Inferiore nella sera di Capodanno sarebbero finite all’attenzione degli agenti della Digos. Pare che Clementino abbia più volte inneggiato all’uso di marijuana durante l’esibizione, ma non sarebbe un caso isolati: sarebbe infatti avvenuto spesso durante i suoi concerti. Del resto il cantante si è schierato da tempo a favore della liberalizzazione delle droghe leggere. All’inizio e alla fine del concerto ha salutato i suoi fan, circa 15mila persone che erano accorse ad ascoltarlo, con questa affermazione: «Guagliù vi benedico in nome della canna». Poi ha mostrato uno spinello enorme dicendo «dentro c’è tabacco». Quindi ha lanciato dal palco delle bustine, che – precisa il quotidiano partenopeo – sono un suo tipico gadget, con all’interno cartine e filtri.

CLEMENTINO, INCHIESTA POLIZIA DOPO CONCERTO NOCERA

La polizia apre dunque un’inchiesta su Clementino. Il Mattino, che ha fatto riferimento a fonti del commissariato, precisa che «si tratta di un’indagine per tutelare i tantissimi minorenni presenti», ma non solo. L’obiettivo è anche quello di tutelare «l’amministrazione comunale, ente pubblico, che ha organizzato il concerto». Il noto rapper potrebbe finire, dunque, nei guai dopo il concerto di Capodanno in provincia di Salerno. La vicenda è stata riportata anche da Fanpage, secondo cui gli inquirenti starebbero visionando i filmati del concerto del rapper partenopeo per capire se, durante l’esibizione di Clementino, possa essersi configurato qualche tipo di reato. Il concerto del rapper a Nocera Inferiore comunque è stato un successo, infatti il sindaco Manlio Torquarto ha espresso la sua soddisfazione «grande per una serata straordinaria. Probabilmente il record di presenze per un evento musicale in città. Secondo stime approssimative circa 10mila persone, giovani, per ascoltare il concerto di Capodanno di Clementino».

