Clementino/ La Iena torna sul palco come giudice a The Voice Senior e…

Clementino è pronto per lanciarsi in una nuova esperienza che lo riporterà in tv e questa volta non per via di un reality o di una partecipazione tv per cantare le sue canzoni, questa volta la Iena si calerà nei panni del giudice per The Voice Senior al via questa sera con la conduzione di Antonella Clerici. Proprio nei giorni scorsi, ospite del programma quotidiano della conduttrice, ha confermato di aver accettato di buon grado questo ruolo e di non essersene pentito perché si sta divertente tanto a lavorare con i senior (quest’anno in The Voice ci saranno le squadre e gli scontri tra concorrenti in stile X Factor) perché i cantanti concorrenti hanno davvero tanto da raccontare e se da una parte c’è chi ha fatto il cantante da sempre, altri ancora lo fanno solo come piacere della vita. Quali saranno i concorrenti scelti dal rapper e come finirà questa sua esperienza? Lo scopriremo solo nel prossimo mese al venerdì sera ma per chi non lo conoscesse ancora, Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è un rapper con alle spalle quasi vent’anni di gavetta.

Clementino La Iena torna sul palco come giudice a The Voice Senior

La scalata di Clementino ai vertici della musica italiana inizia nei primi anni del 2000 quando dopo una serie di competizioni freestyle, riesce a firmare un contratto che gli permette di pubblicare il suo primo disco, Napolimanicomio. Il successo è arrivato nel 2013 quando arriva la firma su un contratto con la Universal, quello che gli consente di pubblicare Mea Culpa. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscere Clementino per la sua partecipazione a Pechino Express su Rai2 insieme al fratello e cantante Paolo Maccaro. Da lì in poi sono arrivati una serie di successi che lo hanno portato fino al palco dell’Ariston tra i protagonisti del Festival di Sanremo per ben due volte a distanza di un paio di anni. Questa sera Clementino porterà tutta la sua esperienza e la sua verve proprio a servizio di The Voice Senior, la sua squadra arriverà alla vittoria?



