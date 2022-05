Clementino non c’è a Made in Sud: perchè? Positivo al covid/ “Purtroppo è accaduto…”

Clementino assente a Made in Sud

Brutte notizie per i fan di Clementino che, questa sera, speravano non sarà sul palco di Made in Sud, in onda in prima serata su Raidue, accanto a Lorella Boccia. Il rapper che, con la ballerina ed ex allieva di Amici ha ereditato la conduzione dello show comico targato Raidue da Stefano De Martino, questa sera non potrà presentare i vari comici che, nel corso della serata, si alterneranno sul palco.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Lui: "E' un sogno, vorrei fare una famiglia"

Dopo il grande successo ottenuto con i primi due appuntamenti, Clementino dovrà trasformarsi in telespettatore in occasione della messa in onda della terza puntata di Made in Sud e guardare da casa lo show. Ad annunciare il forfait è stato lo stesso Clementino che, sui social, ha spiegato la causa della sua assenza: il rapper è risultato positivo al covid e dovrà restare in quarantena.

Clementino, carriera e nuovo album/ Pronto per i palazzetti, ma quest'estate sarà il re delle spiagge

Clementino positivo al covid: le parole del rapper

Clementino dovrà rinunciare alla terza puntata di Made in sud, ma anche alle interviste per la presentazione del suo nuovo album Black Pulcinella come ha spiegato lui stesso in una Instagram Story. “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana”, ha scritto il rapper.

Clementino: "Ho cicatrici dietro maschera di felicità"/ "Lanciato da Gigi D'Alessio"

“Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso“, ha aggiunto. Questa sera, al posto del rapper, Lorella Boccia sarà affiancata da Maurizio Casagrande, presenza fissa della nuova edizione di Made in Sud.











© RIPRODUZIONE RISERVATA