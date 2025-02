Il rapper campano Clementino torna a Sanremo 2025, questa volta in veste di ospite nella serata cover per duettare con Rocco Hunt interpretando la canzone di Pino Daniele “Yes I Know My Way” che avevano già avuto l’onore di condividere con lo stesso autore ora scomparso, durante il suo ultimo concerto. I due hanno già collaborato varie volte insieme e per questa occasione hanno promesso di voler riportare sul palco del Festival ancora una volta l’essenza della napoletanità contro i pregiudizi. Lo stesso Clementino infatti aveva più volte dichiarato: “Combatto da sempre per mantenere viva la mia lingua nelle mie canzoni, Napoli è stata la nostra scuola“.

L’artista, dopo il successo con la musica iniziato nel 2004, ha ottenuto molti consensi dal pubblico televisivo come giudice di The Voice kids, e ha deciso di mettere più a nudo il suo passato, iniziando a parlare dei suoi problemi di dipendenza dalla cocaina che lo avevano costretto ad entrare in comunità. “Sono felice di aver ritrovato me stesso” dice oggi affermando di voler essere anche un esempio per i giovani che possono cadere nella sua stessa situazione.

Clementino, il cui vero nome all’anagrafe è Clemente Maccaro, è nato nel 1982 ad Avellino e ha iniziato molto presto ad affacciarsi nel mondo della musica come rapper vincendo molte gare di freestyle. Successivamente grazie anche alla sua partecipazione a due edizioni di Sanremo e alla collaborazione con altri artisti italiani famosi come Jovanotti e Fabri Fibra, diventa un personaggio molto amato dal pubblico e raggiunge il successo anche in tv come giudice di reality.

Sulla vita privata Clementino è rimasto sempre molto discreto rivelando solo pochi dettagli delle sue relazioni. Lo scorso anno si è dichiarato nuovamente single dopo aver concluso la storia con la ex fidanzata Martina Difonte con la quale aveva ufficializzato il rapporto nel 2021. Con l’occasione aveva anche detto di essere pronto ad innamorarsi di nuovo e di voler costruire una famiglia, con uno o più figli, per sperimentare le gioie di diventare genitore.