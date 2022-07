Clementino ritirata la patente/ Guai ad Ischia, non era valida per guidare…

Disavventura per Clementino ad Ischia

Ritirata la patente a Clementino ad Ischia durante un controllo effettuato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. A riportare la notizia è La Repubblica secondo cui il rapper si trova sull’isola campana per un evento cinematografico. Oltre a partecipare all’evento, il rapper napoletano, l’altra sera, si è anche esibito in un locale di Ischia. Dopo la serata, per rientrare in albergo, ha deciso di guidare un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Il rapper: "è una splendida ragazza"

Durante il tragitto di ritorno, però, Clementino è stato fermato dagli agenti della polizia che, effettuando i normali controlli, hanno riscontrato dei problemi alla patente dell’artista che non era adatta per guidare quel tipo di vettura.

Clementino e il ritiro della patente

Gli agenti della polizia di Ischia, come fa sapere La Repubblica, hanno così ritirato la patente a Clementino che non era valida per guidare un monovolume da noleggio con conducente (Ncc). Per rientrare in albergo, così, il rapper si è dovuto affidare ad un taxi. Una disavventura che, probabilmente, gli costerà una multa e qualche punto sulla patente.

Clementino/ "Il mio commerciale è Rai1, The Voice, è Made in Sud"

Nessun commento da parte del rapper che sta trascorrendo l’estate dedicandosi alla musica. Dal 16 luglio al 20 agosto, infatti, Clementino sarà impegnato con il Black Pulcinella Summer Tour che lo porterà a viaggiare in Italia esibendosi in diverse città. Domani sera sarà di scena a Castel di Iudica, in provincia di Catania mentre domenica 17 si esibirà a Messina.

LEGGI ANCHE:

Clementino fidanzato? / La risposta è sì, ecco da quando iniziò tutto con la compagna Martina Difonte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA