CLEMENTINO/ “The Voice? Pensavo fosse La Corrida. Sanremo? Un errore” (Domenica in)

C’è anche Clementino, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 in onda anche oggi a cavallo tra Natale e Capodanno. Il rapper è da poco reduce dalla sua partecipazione al talent show The Voice Senior, oltre che – cosa ancora più importante – dalla sua festa di compleanno, “strafece” alla luce dell’affetto dimostratogli da chi l’ha seguito. In primis, tra questi, ci sono i suoi amici vip: “Ho ricevuto un sacco di auguri da Fiorello ad Adriano Celentano, fino a Marracash”, racconta in un’intervista del 23 dicembre a Fqmagazine. In generale, questo è un periodo particolarmente proficuo per lui. The Voice – dice – non è stata una cosa forzata: “Quando sono con amici parenti e rapper sono proprio così come avete visto in tv […]. Ho fatto l’animatore turistico per dieci anni e questa esperienza di vita e professionale mi ha insegnato come comunicare e la presenza scenica. Quando sono arrivato a The Voice all’inizio ero incredulo…”.

L’esperienza di Clementino a The Voice Senior

Ma poi, volente o nolente, ha iniziato a crederci: “Pensavo di trovarmi davanti La Corrida. Ero partito con questa idea, poi si è rivelata tutta un’altra cosa. Un programma bellissimo, diverso con al centro la storia del riscatto e del sogno per molti concorrenti che hanno conosciuto il successo in passato e magari l’hanno lasciato andare via”. Centrale il feeling col suo compagno di avventura Gigi D’Alessio: “Ci uniscono le nostre origini”, spiega. “Ci si capisce al volo e ci sono battute tra noi che non devono nemmeno essere spiegate. Penso che sia l’alchimia che ha funzionato a The Voice sia stata proprio contrapporre un rapper a un cantautore. Non sarebbe accaduto lo stesso se su quelle sedie si fossero seduti due rapper o due cantautori. Tra noi c’è stato lo sfottò come fossimo parte di una grande commedia romanzata”. Buono il rapporto anche con gli altri coach: “Loredana Bertè è la più grande rockstar che l’Italia abbia avuto, di Al Bano ammiro la sua storia nella musica italiana del mondo e con Jasmine ci siamo divertiti. Sono proprio contento”.

Clementino su Sanremo: “Un errore partecipare nel 2017”

Tra i progetti per il futuro di Clementino non figura certamente il Festival di Sanremo: “No, ho già dato. Sono stato in gara nel 2016 con Quando sono lontano (arrivata al settimo posto) e poi con la cover Don Raffaè che è piaciuta molto anche a Dori Ghezzi, quella sera ho avuto anche la standing ovation. Una annata pazzesca. Purtroppo poi mi sono ripresentato in gara l’anno successivo nel 2017 con Ragazzi fuori”. Un’esperienza che non rifarebbe: “Ho peccato di presunzione. Non era il momento giusto per tornare, ho avuto la consapevolezza di aver fatto un grande errore. In quell’anno è iniziato il periodo più buio della mia carriera che è continuato fino al 2019. Poi mi sono rialzato, mi sono ripreso e oggi sto alla grande. Sto bene”.



