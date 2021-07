Clementino/ Un tatuaggio per l’amico Insigne dopo Euro 2020: “10 otiraggir”

Clementino torna a sedere tra i giudici di The Voice Senior, il talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici e riproposto in replica questa estate ogni sabato sera su Rai1. Il rapper napoletano si è fatto notare durante la prima edizione della versione “senior” del talent show e in moltissimi vorrebbero rivederlo anche nella seconda edizione che la Clerici sta preparando per la prossima stagione televisiva. Intanto il rapper in questi giorni, come tutti, ha celebrato la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio che è riuscita nell’impresa di riportare la Coppa degli Europei in Italia dopo 53 anni. La finale contro l’Inghilterra nel Wembley Stadium di Londra ha regalato emozioni senza tempo a milioni di tifosi italiani tra cui anche Clementino che, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato: “Insigne dopo Wembley mi ha chiamato”. Un rapporto di grande amicizia tra il rapper e il numero 10 della Nazionale come ha rivelato proprio il cantante.

Clementino a The Voice Senior/ "Vorrei del buon reggae, un rapper sarebbe bellissimo"

Clementino: un tatuaggio per l’amico Insigne

“Insigne? Ci siamo sentiti per tutti l’Europeo, sono stato il portafortuna dell’Italia perché ho indovinato il risultato delle prime due partite e perché avevo pronosticato, com’è poi accaduto, un grande Europeo per Insigne, Immobile e Donnarumma” – ha rivelato il rapper Clementino. Non solo, Clementino durante l’intervista ha anche confessato: “prima della finale avevo già deciso: se l’Italia vince, mi tatuo la scritta. Così è stato. Mandai la foto a Insigne alle cinque del mattino, mi ha risposto: sei un pazzo, ti voglio bene fratello. Mi aveva già videochiamato subito dopo la vittoria dallo spogliatoio di Wembley. Tra di noi c’è un bel rapporto. Sono un grande tifoso del Napoli ma anche suo amico, per questo mi piacerebbe vederlo ancora a lungo con la maglia del Napoli”. Ma non finisce qui, visto che Clementino ha voluto celebrare questa importantissima vittoria con un tatuaggio dedicato al grande amico facendosi tatuare “10 otiraggir”.

