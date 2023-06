Clementino/ Vita privata avvolta nel mistero dopo la rottura con Martina Difonte

Clementino, tanti flirt e vita sentimentale nel mistero: la rottura inaspettata con l’ex fidanzata Martina Difonte ha lasciato il segno?

La vita privata di Clementino è sempre stata poco accessibile, ad eccezione della felice parentesi sentimentale vissuta dal rapper partenopeo e Martina Difonte. Una storia d’amore nata sotto i miglior auspici e naufragata un po’ inaspettatamente, come raccontato dal cantante in un passaggio televisivo da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In passato l’artista era stato avvicinato ad Adriana Peluso (ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e successivamente a Maria Rodriguez, conosciuta durante la partecipazione a Pechino Express.

Martina Difonte, ex fidanzata Clementino: perché è finita?/ "Sono di nuovo single"

Sui propri canali social, Clementino ha sempre dato la priorità a contenuti lavorativi, tra musica, studio e tournée, tralasciando appunto le questioni di cuore. Guardando ancora indietro, tuttavia, si ritrovano le voci relative ad una liaison con Marianna Vertola, bellissima conduttrice e modella. Nel 2017 invece, pare si fosse avvicinato a Valeria Sammarco.

Italia Inghilterra, critiche e ironie sugli inni/ Gigi D'Alessio e Ellynora nel caos!

Clementino e l’incubo della dipendenza da cocaina, il triste aneddoto del rapper: “Una volta non riuscii nemmeno a farmi un selfie e poi…”

La vita privata di Clementino è stata caratterizzata anche da momenti personali molto difficili e tenebrosi. Nel 2018, il cantante, ha rivelato di aver compiuto un importante percorso in comunità a causa della dipendenza da cocaina. “Ho perso presentazioni dei miei dischi perché ero strafatto in casa. Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z. Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità. Con i ragazzi che mi dicevano “Sei un grande, passato dal Festival di Sanremo a pulire i bagni in un attimo”, aveva raccontato Clementino a Storie Digitali. Un periodo buio che oggi, fortunatamente, appare solo come un brutto ricordo.

LEGGI ANCHE:

Martina Difonte e Clementino si sono lasciati/ Lui conferma: "Sono single", cos'è accaduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA