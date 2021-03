Cleo, Diego e Alma Romiti, figli Lucilla Agosti / “Hanno illuminato la mia vita”

Cleo, Diego e Alma Romiti sono i figli della conduttrice televisiva Lucilla Agosti, oggi ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo. La simpaticissima speaker radiofonica vive un’appagante storia d’amore con Andrea Romiti, un esperto di finanza. I due stanno insieme da parecchio tempo e appunto hanno messo al mondo tre figli. La primogenita è nata nel 2011, il secondo figlio nel 2013 e la terza nel 2017. Lucilla Agosti è perdutamente innamorata di loro, come ricorda ogni qual volta ne ha l’opportunità. Un legame speciale, frutto di una storia speciale, quella con la sua dolce metà Andra. “Hanno illuminato la nostra vita”, aveva raccontato Lucilla Agosti in un’intervista di qualche anno fa, quando Alma non era ancora nata. La terza figlia, infatti, è arrivata quattro anni fa, portando gioia e spensieratezza in famiglia.

Cleo, Diego e Alma Romiti, figli Lucilla Agosti: la grande gioia della maternità

Cleo, Diego e Alma Romiti, i figli di Lucilla Agosti, rappresentano la sua gioia più grande. La nota conduttrice ha instaurato un legame autentico con tutti e tre figli, riscoprendo ogni volta nuovi lati del suo carattere e nuove emozioni. Fu proprio in un’intervista televisiva che Lucilla Agosti annuncio la terza dolce attesa, quella di Alma, precisamente nel marzo del 2017. Oggi sarà ospite di Verissimo da Silvia Toffanin e i fan si domandano se per caso annuncerà il quarto figlio. Molto più probabilmente la Agosti parlerà della sua storia d’amore con Andrea Romiti, che ormai procede da anni senza intoppi. I due, grazie al loro amore, sono riusciti a costruire una famiglia molto unita e numerosa.

