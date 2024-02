“CLICK BOOM!” TESTO COMPLETO CANZONE ROSE VILLAIN SANREMO 2024 / “Parlo di un amore imperfetto”

Rose Villain si è classificata al ventitreesimo posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. La cantante con la sua ‘Click boom!’ non è riuscita a conquistare le vette della classifica, anche se la sua canzone preannuncia di essere un tormentone.

“Volevo parlare di questo lato dell’amore, perché nelle canzoni in genere o si parla di cuori spezzati o di un amore incredibile. – ha raccontato Rose Villain a SuperguidaTv – Volevo parlare di quell’amore che è più naturale possibile, imperfetto, dove tue caratteri si devono scontrare perché anche se c’è un sentimento profondo ci sono degli ostacoli e delle difficoltà che non per questo tolgono alla grandezza e allo splendore”, ha concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

“CLICK BOOM!”, TESTO COMPLETO CANZONE ROSE VILLAIN A SANREMO 2024

“Click Boom!” é il titolo del testo di Rose Villain in corsa al Festival di Sanremo 2024. Tra le 30 proposte di cantanti Big ammessi al festival della canzone italiana, Rose Villain spera con la sua canzone “Click Boom!” di poter fare un exploit. Dopo un debutto festivaliero scoppiettante a Sanremo 2023, Rose Villain propone ora un brano intimista e dal significato ameno.

Rose Villain nel testo della canzone “Click Boom!” ci parla di un sentiment conteso tra due sensazioni, provate dal singolo nel rapporto con la persona amata.

TESTO COMPLETO “CLICK BOOM!”: LE PAROLE DI ROSE VILLAIN

Il testo completo della canzone di Rose Villain per Sanremo 2024, “click boom” racconta come di fronte alla persona amata non riesca a né a star lontano e resistere, ma anche ad affidarsi completamente.

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice stupida

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna

E la cura

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

