“Click chemistry” su molecole biologiche/ Nobel Chimica a Bertozzi, Meldal, Sharpless

Click chemistry: cos’è la tecnica sviluppata dai vincitori del Nobel per la Chimica 2022

Il premio Nobel per la Chimica 2022 vede come vincitori Morten Meldal, K. Barry Sharpless e Carolyn R. Bertozzi “per lo sviluppo della chimica del clic e della chimica bioortogonale”. La “Click chemistry” è stata sviluppata da Sharpless, già premio Nobel nel 2001, e applicata da Bertozzi anche alle molecole biologiche. Bertozzi, cresciuta a Lexington, in Massachusetts, ha origini italiane. Come rivela Il Sole 24 Ore, il padre, un fisico nucleare, è nato in Italia, così i suoi quattro fratelli.

Nobel per la chimica 2022, vincitori Bertozzi, Meldal e Sharpless/ Studio su molecole

Come ha spiegato la Royal Swedish Academy of Sciences nelle motivazioni, la “click chemistry” riguarda la semplificazione dei processi difficili. “Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica – la chimica del clic – in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Carolyn Bertozzi ha portato la chimica dei clic in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi”, hanno spiegato nelle motivazioni dell’assegnazione.

NOBEL FISICA 2022/ Il teletrasporto quantistico: dallo scandalo di Einstein a Clauser, Aspect e Zeilinger

Click chemistry: in cosa potrà essere applicata la tecnologia

E ancora, nella spiegazione si legge che i tre scienziati che hanno vinto il Nobel per la Chimica 2022 sono stati riconosciuti come vincitori perché la loro ricerca ha come obiettivo quello “di non complicare eccessivamente le questioni, ma di lavorare con ciò che è facile e semplice. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso semplice”. Ad affermarlo è stato Johan qvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

La tecnica della “click chemistry”, che è stata sviluppata da Sharpless (già premio Nobel nel 2001) e sulla quale ha lavorato anche Meldal, riguarda il modo in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Grazie a Bertozzi, tale metodologia è stata applicata anche alle molecole biologiche. Questo permetterà che la “chimica a scatto” venga applicata anche alla chimica verde e alle terapie ad alta precisione contro i tumori.

Centaurus, Chiron e Cerberus: nuove varianti Covid/ Oms: "Sono più contagiose, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA