Click day, come chiedere bonus P.Iva/ Autonomi, 600€ ‘su prenotazione‘: bufera Inps

La premessa è che l’emergenza coronavirus, investendo ogni settore economico e sociale del nostro Paese (e non solo, purtroppo), costringe il Governo di qualsiasi colore esso sia a misure rapide, emergenziali e per forza di cose “migliorabili”. Quando però si osserva l’ipotesi lanciata dall’Inps per far arrivare i 600 euro di bonus previsti dal Decreto “Cura Italia” a tutti i lavoratori autonomi con Partita Iva, ecco che allora tenere i nervi saldi per quella categoria di cittadini diventa molto difficile: l’ipotesi è il “click day”, ovvero l’invio telematico delle domande in un giorno con ora prefissati (esattamente come avviene per la vendita dei biglietti di concerti e partite di calcio) che come ovvio che sia scatenerebbe una corsa a chi prima arriva al bonus. «Per chiedere l’indennizzo destinato ai lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Coronavirus previsto dal decreto “Cura Italia” si sta ragionando su un “click day”», spiega in serata di ieri con un comunicato il n.1 dell’Inps, sottolineando come la modalità sarà poi indicata nello specifico con una circolare dovrebbe uscire tra oggi e domani sul portale dell’Istituto. Addirittura, spiega il Sole 24 ore, il “click day” potrebbe essere fissato per la prossima settimana con i pagamenti che arriverebbero dalla prima settimana di aprile. Il click day si renderebbe necessario perchè oltre il limite delle risorse fissate ovvero 2,16 miliardi, non potranno essere accettate nuove domande: «Sarà necessario il Pin Inps. La procedura per il pagamento» ha spiegato Tridico «sarà semplificata con un controllo “soglia” sulla base di quello fatto per il reddito di cittadinanza. I tempi quindi potrebbero essere stretti con i primi accrediti già ad aprile».

CLICK DAY PER BONUS AUTONOMI: IRA DELLE ASSOCIAZIONI

La lista di associazioni di consumatori e categorie che si sono ribellate all’ipotesi avanza dal Presidente Inps Pasquale Tridico di click day è chilometrica, per usare un eufemismo: da Confcommercio alle varie associazioni di consumatori nazionali e locali. «Rischia di lasciare fuori chi dovesse arrivare tardi, dopo che le risorse sono esaurite». è solo uno dei primi commenti tra l’altro fra i più contenuti nella polemica. «Siamo consapevoli della complessità del decreto varato e delle cifre sicuramente importanti che sono state stanziate, ma scegliendo questa modalità di erogazione in questo momento di emergenza, non si sostiene l’intera categoria bensì si crea una “competizione” tra i singoli lavoratori che dovranno letteralmente fare a gara per accaparrarsi un contributo di loro diritto, che continuiamo a ritenere comunque non adeguato. Tridico dichiara inoltre che il limite delle risorse fissate dal decreto è di 2,16 miliardi di euro per una platea di 4,8 milioni circa di lavoratori interessati. Facendo banalmente due conti, ci si accorge facilmente di come questo importo sia di molto inferiore rispetto alla reale esigenza del Paese», attacca Renzo Leonori, presidente della Confartigianato di Macerata, Ascoli e Fermo. La Cgia delle Marche si unisce all’attacco avanzato dalle sigle nazionali, con il click day che non solo non piace ma viene visto come una sorta di “insulto” alla categoria degli autonomi: «come si può pensare di gestire centinaia di domande contemporaneamente in una situazione emergenziale come questa? Spiace constatare ancora una volta come partite iva e autonomi siano consideranti una categoria di secondo livello rispetto a tutte le altre e come ogni volta per accedere a ciò che gli spetta di diritto siamo necessarie guerre sfinenti. Questo indennizzo deve essere assicurato a tutti, nessuno escluso e speriamo vivamente che ci sia un repentino cambio di rotta!», conclude Leonori.



