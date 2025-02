Nuovo click day oggi per il decreto flussi. Per questa giornata del 12 febbraio 2025 scatta quindi il terzo click day del mese dopo quelli del 5 e 7 febbraio scorsi e ovviamente va a riguardare le richieste dei lavoratori extracomunitari. Come ricorda SkyTg24.it attraverso il proprio sito web, fino ad oggi sono state inserite circa 165mila domande, di cui 61mila per il lavoro stagionale, mentre 103mila divise fra lavoro non stagionale, poi il settore dell’assistenza sociosanitaria e famigliare, di cui 734 fuori quota.

Come fare per fare domanda per questo nuovo Click Day del 12 febbraio 2025 per il Decreto Flussi? Bisogna ovviamente dotarsi di un dispositivo con connessione internet, in quanto ci si dovrà recare presso il portale dedicato che si trova sul sito di portaleservizi, dopo di che bisognerà cercare la sezione dedicata. Per trovare la pagina giusta, vi consigliamo comunque di cercare sito decreto flussi click day su Google. L’apertura delle domande è scattata alle ore 8:40 di stamane, e serviranno i sistemi di identità digitale per poter accedervi, leggasi la Spid o la Cie.

CLICK DAY DECRETO FLUSSI 12 FEBBRAIO 2025: DOMANDE GIA’ APERTE

Chi non le ha dovrà quindi munirsi e organizzarsi, previa l’impossibilità di portare fare l’accesso. La trasmissione delle istanze è scattata invece dalle ore 9:00 di stamattina, attraverso le varie indicazioni previste nella home page dello stesso portale.

Qualora si trovassero delle difficoltà è consigliabile recarsi presso uno dei tanti Caf presenti sul territorio, che sicuramente vi aiuteranno al meglio nel compilare la domanda, ma anche nel procedere con l’attivazione dello Spid. Attraverso il portale dedicato del Ministero degli interni, viene sconsigliato di fare l’aggiornamento della pagina di inserimento dei dati durante la compilazione della stessa domanda, in quanto potrebbe verificarsi un errore. Inoltre si consiglia di non accedere attraverso più computer oppure, aprire lo stesso portale più volte con un solo dispositivo, perchè rischia di “mandare in palla” il sistema.

CLICK DAY DECRETO FLUSSI 12 FEBBRAIO 2025: COSA DICE LA COLDIRETTI

Secondo quanto riferito dall’associazione Coldiretti, c’è una grande carenza di lavoratori stagionali per quanto riguarda il comparto agricoltura, e servirebbero in totale ben 100mila nuovi lavoratori per assicurare il raccolto. Per Coldiretti è quindi fondamentale fare incontrare offerta e domanda, superando nel contempo la burocrazia. Attualmente in Italia vi sono un milione di lavoratori suddivisi in 185mila aziende agricole, per un totale superiore alle 120 milioni di giornate lavorative.

Di questi lavori, più di un terzo proviene da Romania, ma anche Marocco, Senegal, Albania e India. Secondo l’associazione degli agricoltori il sistema di assunzione attuale non è adeguato appunto alle necessità stagionali dell’agricoltura per via di troppi problemi burocratici. Capita ad esempio che un lavoratore venga assunto a raccolto finito, per via dei tempi burocratici, e ciò non ha senso. La speranza è che la burocrazia venga superato e che il Click Day del Decreto Flussi di oggi permetta di inserire nuovi lavoratori nel settore.