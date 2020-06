Cliffhanger – L’ultima sfida/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (30 giugno)

Cliffhanger – L’ultima sfida va in onda oggi, martedì 30 giugno, alle ore 23.20 su Rete 4. Si tratta di un titolo cinematografico d’azione e thriller, realizzato tra Stati Uniti, Italia e Francia nel 1993. È tratto da un soggetto di John Long e Michael France, con la sceneggiatura scritta da quest’ultimo insieme a Sylvester Stallone, la distribuzione in Italia di Penta Distribuzione, la fotografia di Alex Thomson, il montaggio di Frank J. Urioste e le musiche di Trevor Jones. La regia è stata invece affidata a Renny Harlin, autore finlandese che si è fatto apprezzare anche grazie a Nightmare 4 – Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Spy, Driven e L’esorcista – La genesi. Protagonista principale è l’interprete statunitense di origine italiana Sylvester Stallone, candidato per tre volte al Premio Oscar: come miglior attore e sceneggiatura per Rocky e come attore non protagonista per Creed – Nato per combattere. Viene affiancato dal collega americano John Lithgow, anche lui per due volte ad un passo dall’Oscar per Il mondo secondo Garp e Voglia di tenerezza. Il cast viene completato da attori del calibro di Michael Rooker, Janine Turner, Leon Robinson, Gregory Scott Cummins e Caroline Goodall.

Cliffhanger – L’ultima sfida, la trama del film

Cliffhanger – L’ultima sfida si incentra sulla storia di Gabe Walker. Quest’ultimo si trova ad un’escursione sulle Montagne Rocciose americane insieme al suo amico Hal Tucker e alla fidanzata di quest’ultimo, Sarah. Lei muore dopo essere caduta nel vuoto e del suo decesso viene accusato proprio Gabe, noto anche con il soprannome di Cliffhanger. L’uomo lascia il suo lavoro e scappa via, incolpato anche da Hal anche se non si sa di chi sia effettivamente la colpa. Nel frattempo, Gabe ha trovato una nuova compagna, Jessie Deighan, che lo incita a seguirla verso nuovi lavori di soccorso montano. L’uomo deve salvare persone in notevole difficoltà a quote molto alte e accetta di eseguire il pericoloso compito. La situazione si fa molto complicata quando Gabe scopre che il gruppo è formato da un team di criminali alla ricerca di una misteriosa valigia. Hal lavora come guida montana per portarli alla conquista del tesoro. Gabe e Jessie salvano Hal e Cliffhanger può essere felice di aver ritrovato un vecchio amico.



