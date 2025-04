Clifford – Il grande cane rosso, film su Italia 1 diretto da Walt Becker

Sabato 19 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia fantastica a tecnica mista intitolata Clifford – Il grande cane rosso. Il film è un progetto distribuito dalla Eagle Pictures nel 2021 ispirato alle opere omonime scritte da Norman Bridwell. La regia è nelle mani di Walt Becker, che nel 2015 aveva anche girato Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, mentre le musiche sono realizzate da John Debney, compositore diventato famoso per la colonna sonora de La Passione di Cristo.

La giovane protagonista è interpretata dall’attrice Darby Camp, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Chloe Mackenzie nella serie tv Big Little Lies – Piccole grandi bugie.

Al suo fianco l’attore e conduttore britannico Jack Whitehall, che aveva esordito sul grande schermo nel 2016 con Mother’s Day. Il personaggio di Clifford è invece doppiato in lingua originale dall’attore teatrale David Alan Grier, vincitore di un Tony Award al miglior attore non protagonista in un’opera teatrale per A Soldier’s Play.

La trama del film Clifford – Il grande cane rosso: un cane che cresce in base a quanto amore gli si dà

Clifford: Il Grande Cane Rosso narra la storia di una bambina di nome Emily che un giorno riceve come regalo di compleanno da un anziano uomo un po’ particolare un cane di colore rosso. La piccola chiede all’uomo quanto diventerà grande il cucciolo, e costui le dà una notizia sensazionale: il cagnolino crescerà in base a quanto amore lei gli darà. In un primo momento la piccola protagonista pensa che sia solo uno scherzo e invece, al suo risveglio, scopre che il cane, che ha chiamato Clifford, è diventato davvero enorme.

Nonostante sia solo un cucciolo è già alto tre metri, trasformando il piccolo appartamento in cui Emily vive con suo zio Casey in un vero caos. Per zio e nipote inizierà una divertente avventura nell’immensa New York in compagnia del grande cane rosso Clifford, imparando cosa significa davvero amare in modo incondizionato.