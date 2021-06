Clima, prima azione legale contro Stato italiano/ “Tagli emissioni siano radicali”

Un’azione legale ambientale per scuotere il governo italiano sul clima. Un gruppo di 203 soggetti tra associazioni e cittadini, coordinati dalla onlus A Sud, ha citato in giudizio l’Italia per la sua lentezza nell’intervenire sulla crisi climatica. Ci sono i Fridays for future, la Società meteorologica italiana guidata da Luca Mercalli e pure 17 minorenni. Ne parla il quotidiano Domani, spiegando che la causa è stata presentata al tribunale civile di Roma. Lo Stato italiano dovrà costituirsi in giudizio con l’avvocatura generale. La prima udienza è fissata per il 4 novembre. Non si tratta, dunque, di un’iniziativa simbolica, ma un attacco giuridico e politico alle istituzioni su cui si lavorava da tre anni. Niente finora è cambiato, neppure con il Pnrr di Mario Draghi. Anzi, il piano green del governo è il più “timido” d’Europa. Per Giudizio Universale (questo il nome dell’iniziativa), le istituzioni italiane continuano a tirarsi indietro. Dunque, si segue il modello olandese e tedesco.

La fondazione Urgenda, che aveva promosso la causa in Olanda, ha fatto da “tutor” all’iniziativa italiana. È stato il primo paese arrivato a sentenza in una causa di questo tipo. E ha avuto ragione. Così come l’hanno avuta i cittadini tedeschi secondo cui la legge sul clima del governo violava i diritti delle generazioni future, costringendo di fatto la cancelliera Angela Merkel a intervenire con una nuova legge.

Con questa causa ambientale non si vuole ottenere un risarcimento. Si chiede al giudice di dichiarare lo Stato italiano inadempiente sul clima e di imporgli una riduzione delle emissioni più radicale di quella in atto. Stando a quanto riportato da Domani, l’obiettivo è ottenere un taglio del 92% rispetto ai livelli del 1990, da raggiungere entro il 2030. Il problema, però, è che la giustizia italiana è lenta. “Ci aspettiamo che il giudizio in primo grado termini dopo due o tre anni, altri due se viene fatto appello, il ricorso per Cassazione può prendersi fino a quattro anni”, ha dichiarato Luca Saltalamacchia, avvocato del team legale di tale iniziativa. Quindi, si rischia di arrivare ad una sentenza definitiva non prima del 2028, a due anni dalla soglia del 2030. La sensazione è che questa causa ambientale sia più utile come strumento per mettere pressione al governo.

Tra i firmatari dell’azione legale non c’è Greenpeace, che ha scelto una strada diversa ma esprime vicinanza. “In Italia la politica dipende da alcune grandi aziende, è qui che la trasformazione trova resistenze e lo vediamo nel Recovery plan, al quale mancano solo nomi e cognomi per essere cucito su misura per loro”, l’analisi amara del direttore Giuseppe Onufrio.



