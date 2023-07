Climatizzatori Daikin Emura, Stylish e Perfera/ Aria pura, comfort e sostenibilità guardando al futuro

Efficienza e comfort, insieme a controllo dei consumi e impatto ambientale. Con i climatizzatori Daikin non bisogna rinunciare a nessuna di queste caratteristiche, perché l’azienda conta su un’esperienza di oltre novant’anni e sulla passione per le nuove tecnologie, elementi che la spingono alla costante ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle necessità dei clienti. La gamma di prodotti per il condizionamento dell’aria conferma che si può creare un clima piacevole a casa, rispettando al tempo stesso l’ambiente e mantenendo consumi energetici contenuti. Daikin ha, quindi, la soluzione giusta per tutti. Il nuovo Daikin Emura è l’espressione massima del design: il climatizzatore, disponibile nei colori bianco, argento e nero, è stato completamente riprogettato. Stylish ha un design compatto ed essenziale che personalizza ogni ambiente, mentre Perfera offre unità eleganti per l’installazione a parete. Tutti e tre offrono la migliore classe energetica (A+++ in raffrescamento e riscaldamento). Inoltre, climatizzatori Daikin usano l’R32, refrigerante che comporta minori emissioni di CO2.

Twitter down: Elon Musk introduce restrizioni/ Limite (temporaneo?) tweet visualizzabili

A prescindere dal modello scelto tra i climatizzatori Daikin, è disponibile su Google Play e App Store l’applicazione Daikin Onecta, per gestire il proprio sistema tramite smartphone. Potete così impostare un programma per fissare gli orari di funzionamento del sistema, scegliere la temperatura desiderata e le modalità di funzionamento, ed avere sempre sotto controllo cosa stai consumando, con una panoramica divisa per giorno, mese e anno. La novità è che ora è disponibile anche il controllo vocale, quindi potete anche combinarlo con smart speaker come Google Assistant e Amazon Alexa.

Magic: The Gathering, trovata rara carta dell'Unico Anello/ Ora vale 2 milioni di dollari

Daikin Emura: prodotto dell’anno 2023

I climatizzatori Daikin Emura, modello eletto prodotto dell’anno 2023, combinano un’estetica accattivante e il controllo intelligente al massimo comfort e all’efficienza energetica. Anche per l’unità esterna nulla è lasciato al caso, infatti la griglia frontale nasconde il ventilatore all’interno e il colore bianco avorio riflette la luce solare, impedendo che si surriscaldi, soprattutto nei mesi più caldi. Questo climatizzatore garantisce il raggiungimento della migliore classe energetica, è silenzioso al punto tale da risultare impercettibile (19 db) e dispone dell'”Intelligent Thermal Sensor“.

Youtube, arrivano i mini giochi/ Google pensa a dei passatempi per i casual gamer

Grazie a questa tecnologia Daikin Emura rileva la presenza di persone e la temperatura delle superfici per distribuire l’aria in maniera uniforme e poi indirizzarla nelle aree da riscaldare o rinfrescare, ottenendo una temperatura omogenea in tutta la stanza. Grande attenzione anche alla sicurezza e alla salute: i filtri dei climatizzatori Daikin Emura sfruttano la tecnologia “Flash StreamerTM“. Quindi, lo sporco raccolto dai filtri viene decomposto da elettroni ad alta velocità, eliminando impurità come pollini, allergeni, odori e lasciando l’aria pulita.

Climatizzatori Daikin Stylish e Perfera: le novità

L’effetto Coanda, che ottimizza la distribuzione dell’aria per una climatizzazione efficiente, è presente anche nei climatizzatori Daikin Stylish, così come ritroviamo le tecnologie “Flash StreamerTM” e “Intelligent Thermal Sensor“. Uno dei pregi di questo prodotto è il controllo dell’umidità: regola automaticamente ventilatore e compressore, creando il giusto equilibrio tra temperatura e umidità della stanza. Inoltre, offre un flusso tridimensionale, quindi l’aria circola in verticale e orizzontale, garantendo una temperatura costante nella stanza e la distribuzione uniforme, fino a raggiungere ogni angolo, anche nelle stanze più grandi. Infine, la gamma dei climatizzatori Daikin Perfera, che è quella più completa sul mercato e può soddisfare qualsiasi esigenza.

Infatti, c’è l’unità a parete, rinnovata con un nuovo design dalle linee decise e moderne e un flap maggiorato per la gestione ottimale del flusso dell’aria, e l’unità a pavimento, dalle linee eleganti e moderne, installabile a filo muro o parzialmente ad incasso, con due nuove funzioni, Floor Warming, per distribuire aria calda dalla parte inferiore dell’unità verso il pavimento, e Heat Plus, che garantisce un comfort simile a quello di un termosifone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA