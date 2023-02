Clinica per bambini trans sotto accusa “Fa propaganda”/ “Poster fuorvianti, è orrido”

La clinica per bambini trans del Servizio Sanitario Nazionale (Tavistock) è stata accusata di fare propaganda e diffondere una “verità” non scientifica ai pazienti in sala d’attesa, dove sono esposti poster raffiguranti la controversa “persona Genderbread”, secondo cui esistono “infinite possibilità” di identità di genere, tra cui l'”MtF Female” (chi ha effettuato una transizione da maschio a femmina). Come riporta il “Daily Telegraph”, i dettagli sui materiali ancora disponibili al Tavistock arrivano proprio mentre alcuni ex dipendenti hanno paragonato il trattamento dei bambini allo scandalo dell’ospedale Mid Staffs o al doping degli atleti della Germania dell’Est negli anni ’60 e ’70.

Il quotidiano scrive che “più di mille bambini trans sono stati indirizzati dalla clinica per l’assunzione di farmaci potenzialmente letali, mentre altri problemi medici e traumi passati sono stati ignorati. Gendered Intelligence è stato a lungo indicato come uno dei gruppi di attivisti che hanno esercitato pressioni sui medici. Nonostante le preoccupazioni, il Tavistock offre volantini che pubblicizzano i ‘gruppi giovanili trans e non-binari’ dell’associazione”.

CLINICA PER BAMBINI TRANS ACCUDATA DI PROPAGANDA: LE REAZIONI DEI DIRETTI INTERESSATI

Gendered Intelligence ha tenuto diversi seminari nelle scuole sulla transizione di genere a bambini di quattro anni. L’associazione ha anche organizzato sessioni di formazione per la magistratura e per gli enti sportivi e offre corsi per terapisti e consulenti. Un portavoce del sodalizio ha asserito: “Il Servizio Sanitario Nazionale spesso indirizza alle associazioni di beneficenza per il sostegno ai pazienti. Abbiamo le competenze per sostenere i giovani trans, ma è triste che un’agenda politica contro le persone trans sia stata usata per attaccare il lavoro delle associazioni e delle comunità”.

Tuttavia, Kate Harris, cofondatrice dell’organizzazione benefica LGB Alliance, ha dichiarato sulla clinica per bambini trans: “Sono inorridita dal fatto che stiano mettendo questo Genderbread davanti ai bambini nel 2023, quando sappiamo che si tratta di una finzione”. Un portavoce della Tavistock and Portman NHS Foundation Trust ha chiosato: “Il Trust ha una chiara posizione di indipendenza. Ci impegniamo a fornire un ambiente in cui il personale possa lavorare con ogni paziente, senza avere in mente un risultato preferito”.











