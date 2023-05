Clinica per cambio ses*o forma docenti delle scuole/ “Accettate l’identità espressa”

Il Children’s Hospital di Filadelfia offre interventi medici a bambini di appena otto anni per cambiare sesso. Non solo fermaci che bloccano la pubertà: i co-fondatori hanno sostenuto anche le bambine confuse nel tagliare il seno e altre forme di mutilazione irreversibile, come sottolinea “Theblaze.com”. Non soltanto operazioni sui minori: la clinica lavora anche per formare insegnanti elementari a trattare il tema. Secondo un nuovo rapporto della Daily Caller News Foundation, un rappresentante della clinica di genere CHOP ha fornito indicazioni agli educatori nei distretti scolastici di Pennsbury e Council Rock in Pennsylvania nel 2019 e nel 2021 su come incitare i bambini a cambiare il loro genere.

Il programma di sviluppo del genere e della sessualità di CHOP fornisce formazione a scuole, chiese, comunità e operatori sanitari. La clinica ha un “curriculum” per “fornire corsi di formazione ad amministratori, personale e insegnanti per migliorare l’ambiente scolastico per gli studenti transgender”. I corsi istruiscono amministratori e insegnanti su come stabilire “politiche trans-inclusive”, identificare “modi per ridurre le attività e i progetti di classe classificati in base al genere”, chiarire “come appaiono e suonano il bullismo e le molestie per gli studenti transgender” e istituire “piani di responsabilità” che premiano gli studenti per la conformità.

Cambio sesso nei bambini: la formazione ai docenti

Il webinar di formazione promosso dal Children’s Hospital di Filadelfia, finanziato per un importo di $ 176.000 dal Dipartimento dei servizi umani della Pennsylvania, offre uno spunto di riflessione: l’incapacità di creare ambienti favorevoli alla transizione potrebbe esacerbare il comportamento autolesionista degli studenti. Inoltre istruisce anche gli insegnanti a usare i nomi e i pronomi che non feriscano gli studenti, indipendentemente da quale sia il sesso scritto sui documenti. Ai docenti viene consigliato di mantenere le informazioni sull’identità di genere e sulla transizione di uno studente “private”. Il presentatore del webinar, Zachary McClain, ha affermato che i pazienti che hanno assunto ormoni sessuali non hanno avuto “nessun rimpianto” e che la terapia di conversione ormonale ha portato a “una risoluzione significativa o completa della disforia di genere”.

Agli insegnanti viene poi consigliato il documento “Schools in Transition” dell’ACLU, che afferma: “Indipendentemente dall’età e dal livello scolastico degli studenti, ci sono molte attività e lezioni che possono efficacemente sostenere la transizione di genere di uno studente… L’uso di materiali appropriati con studenti di qualsiasi livello scolastico sosterrà la transizione di genere di uno studente, creando allo stesso tempo maggiore consapevolezza e spazio per l’identità e l’espressione di genere di ogni bambino”. Ai docenti viene infine consigliato di non mettere in discussione le affermazioni sull’identità degli studenti.











