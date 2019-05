Clint Eastwood compie oggi 89 anni/ Compleanno al lavoro: in arrivo il nuovo film!

Clint Eastwood compie oggi, 31 maggio 2019, 89 anni: auguri di buon compleanno ad una delle leggende viventi del mondo del cinema. Nato a San Francisco, Eastwood ha vinto due volte il Premio Oscar per la miglior regia, uno alla memoria Irving G. Thalberg e due come miglior film, ma non solo: il suo palmares vanta anche un Premio César, sei Golden Globe e quattro David di Donatello. Considerato uno dei più grandi attori di Hollywood, l’artista americano è molto amato in Italia per la sua collaborazione con Sergio Leone, che lo scelse come protagonista della nota trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Attore ma non solo, come dicevamo: da Million Dollar Baby a Gran Torino, passando per American Sniper e Mystic River, molti dei film che lo hanno visto come regista hanno ottenuto grande riscontro di critica e pubblico, diventando uno dei simboli della settima arte.

CLINT EASTWOOD COMPIE 89 ANNI, IN ARRIVO IL NUOVO FILM!

Reduce da Il corriere – The Mule, che lo ha visto nella doppia veste di regista-protagonista, Clint Eastwood non ha alcuna intenzione di appendere la macchina da prese al chiodo: il neo ottantanovenne è al lavoro sul suo ultimo lavoro, che si intitolerà The Ballad of Richard Jewell, che sarà prodotto dalla Warner Bros. Secondo quanto riporta Cinematographe, la sceneggiatura del film è stata affidata a Billy Ray e per il ruolo di protagonista erano stati considerati Jonah Hill e Leonardo DiCaprio. Numerosi sui social network i messaggi di omaggio all’artista americano, eccone alcuni: «Oggi questo pischello di San Francisco compie i suoi primi 89 anni. E noi non possiamo amarlo di più», «Ottantanove anni. E ce ne devi regalare almeno altrettanti, vecchio maestro libertario. Abbiamo troppo bisogno di te, di un vero filosofo di Frontiera che spari contro i vacui intellò politicamente corretti… Grazie di tutto, #ClintEastwood», «Auguroni faccia da duro che non sei altro!!! #ClintEastwood», «89 anni portati benissimo. Auguri #ClintEastwood».

