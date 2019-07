Clinton N’Jie, video sexy finisce su Snapchat per errore/ Le scuse: “Ero ubriaco”

Clinton N’Jie ha commesso una gaffe a luci rosse, il giocatore della nazionale del Camerun, che ha da poco lasciato il Marsiglia per firmare con la Dinamo Mosca per 6 milioni di euro, ha involontariamente pubblicato sul proprio profilo di Snapchat un filmato, che lo ritrae nel bel mezzo di un rapporto intimo. Assieme a lui, nella clip che sarebbe dovuta rimanere privata, anche una misteriosa ragazza, della quale il però campione, apparentemente più interessato alla telecamera che all’atto in sé, sembra non curarsi. “Ero ubriaco. Stavo festeggiando la firma del nuovo contratto con la Dinamo e quando mi sono messo a cercare la notizia sul cellulare ho schiacciato il tasto sbagliato”, si è affrettato a replicare il campione, parlando di un errore involontario nel tentativo di cercare alcune news sul suo trasferimento. Il video è stato infatti immediatamente rimosso dallo stesso N’Jie, ma come sempre accade in questi casi, qualcuno tra i suoi follower è stato più veloce di lui.

VIDEO PRIVATO IN RETE: ECCO COSA RISCHIA CLINTON N’JIE

La piccola disavventura a luci rosse delle scorse ore, potrebbe costare molto cara a Clinton N’Jie. Se da una parte, infatti, pubblicare il suo video a hot potrebbe avergli fatto collezionare una manciata di followers in più, dall’altra il campione 25 enne della Dinamo Mosca rischia di ritrovarsi nel bel mezzo di una bufera. In particolare, i dirigenti della sua nuova squadra di calcio potrebbero non aver gradito il suo filmato di benvenuto, così come la federcalcio del Camerun, che potrebbe addirittura multarlo. Ma il calciatore, in seguito alla pubblicazione involontaria, potrebbe avere anche grattacapi ben peggiori, dal momento che la misteriosa ragazza che appare nel filmato assieme a lui si è ritrovata, suo malgrado, sui social, in un momento di intimità, senza aver mai dato il suo consenso alla pubblicazione. Questo potrebbe spingerla ad adire le vie legali, per tutelare la propria immagine o chiedere un risarcimento. Nuovi problemi in arrivo per il campione?

