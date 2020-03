Clio Make Up “a Nyc comprano armi”/ Coronavirus? “Non mi sento sicura con il parto”

Clio Make Up ha pubblicato una serie di Instagram Stories per avvisare i fan di una importante decisione. Il Coronavirus è scoppiato anche in America, anche se al momento non si sono raggiunti i contagi e i decessi registrati finora in Italia. Il Covid 19 dopo essere nato in Cina ha fatto il giro del mondo colpendo prima l’Italia e poco dopo il resto dell’Europa e del mondo. L’allerta è oramai altissima al punto che l’OMS ha dichiarato la pandemia con divieti e restrizioni in tutte le regioni. Intanto in America la situazione sta sfuggendo di mano stando a quanto raccontato dalla famosissima truccatrice che ha postato una serie di video in cui ha rivelato di aver lasciato la città di New York. “Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, non sono più a New York. L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio, per la situazione” ha detto la youtuber che ha deciso di lasciare la grande mela.

Clio Make Up lascia New York per il Coronavirus: “non è più una città sicura”

Clio Make Up ha poi proseguito il suo racconto precisando che, da quando è scoppiato anche in America l’allarme Coronavirus, la situazione è davvero peggiorata. “New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto” ha precisato la truccatrice che, in attesa del secondo figlio, ha deciso con il marito di lasciare la sua casa dopo che ha visto che i newyorkesi invece di fare la fila per acquistare la carta igienica erano alla ricerca di armi. “Quando inizi a vedere che la gente va a comprare armi anziché comprare la carta igienica, o pensi al livello di povertà che c’è nella vita…” ha detto Clio che ha proseguito in lacrime – “abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus ma della reazione della gente”. La commozione è tanta per la youtuber che prosegue dicendo: “con una bambina piccola e una in arrivo. Abbiamo deciso di venire dalla nostra seconda famiglia qui in America, da Giuliana. Le grandi città non sono sicure in questo momento in America”. Clio scoppia in lacrime per via della situazione e del momento, ma anche per la preoccupazione: “non so cosa ne sarà, perchè qua non ho neanche il dottore e tutto un pò così, ma almeno mi sento sicura. In questi giorni cercheremo di capire la situazione e come fare con il parto imminente però diciamo che ragazzi oh…”.



