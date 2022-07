Clio Make Up criticata per le vacanze con la tata/ “Non mi sento una cattiva madre”

Clio Zanmatteo, conosciuta come Clio Make Up, è finita al centro della bufera per la sua scelta di andare in vacanza con le sue due figlie Grace e Joy e la sua fidata tata Devin, una scelta che non è piaciuta a molti soi social che hanno trovato il suo comportamento del tutto inappropriato e non hanno esitato ad esprimere la loro opinione pubblicamente.

Clio ha subito difeso la sua scelta e sul suo profilo Instagram, dopo aver manifestato il suo sconcertamento per alcune reazioni ha deciso di fare chiarezza: “Non è che le mie figlie sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mentre io sono alla spa a girarmi i pollici”.

Clio Make Up replica alle critiche sui social

Per la sua scelta Clio Make Up è stata definita una cattiva madre, anche se l’influencer ha deciso di rispondere alle critiche che la vedevano come una mamma negligente: “Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perchè non andate in vacanza con la tata va bene, allora vi lascio questo, siete migliori di me”.

Alla fine della suo discorso Clio ha voluto lanciare un messaggio a tutte le mamme: “La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le pal*e a vicenda!”. Il suo sfogo è stato apprezzato da alcuni followers che hanno lodato l’influencer dopo aver capito il suo punto di vista e l’hanno lodata per la sua scelta.

