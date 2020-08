Clio MakeUp lascia per sempre l’America/ “Torniamo in Italia, il Covid a New York…”

Clio Zammatteo, a tutti nota come Clio MakeUp, lascia per sempre l’America. La nota a beauty blogger, seguita sui social da 3 milioni di follower, ha deciso di lasciare quella che per anni è stata la sua casa e tornare in Italia in modo definitivo. Lo ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair, ammettendo che a velocizzare questa decisione è stata anche la situazione che sta vivendo New York dall’arrivo del Covid. “È da tempo che volevamo farlo. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team. – ha raccontato Clio – L’arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più forte la nostra volontà di rientrare in Italia. Per la tempistica negli ultimi mesi ha indubbiamente inciso anche l’emergenza covid e la priorità di ricongiungerci quanto prima ai nostri affetti in Italia. Così abbiamo scelto di ritornare a settembre, anticipando di sei mesi il piano di rientro che avevamo inizialmente ipotizzato per la primavera del 2021″.

Clio Zammatteo torna in Italia: “Situazione a New York complessa”

È a questo punto che Clio Zammatteo ha parlato della situazione che vive New York: “la vita a New York è diventata molto più complessa e difficile, specialmente in seguito alla crisi sanitaria degli ultimi mesi. I prezzi sono lievitati e molte attività commerciali hanno chiuso. E a oggi la ripresa, post superamento della fase del lockdown, stenta decisamente ad arrivare.” Di fronte a questa delicata situazione, Clio ha deciso di chiudere con l’American Dream. La blogger dunque torna a casa, dalla sua famiglia e con due bambine, le bellissime Grace e Joy.



