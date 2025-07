Clio MakeUp rompe il silenzio, ecco perché è finita con l’ex marito Claudio Midolo: “Era da tanto che non andava tra noi e poi.."

La sua storia d’amore con l’ex marito Claudio Midolo, nonché cofondatore del suo brand e padre delle sue figlie, è terminata da circa un anno. In questo lungo periodo la celebre youtuber, imprenditrice e make up artist Clio MakeUp, ha mantenuto un velo di riservatezza sul fronte della vita privata e sentimentale, cercando di tutelare la sua privacy. Oggi però è entrata per la prima volta nel cuore dell’argomento, spiegando ai suoi follower come è cambiata la sua vita dopo la separazione dal marito e facendo chiarezza sui motivi che li hanno portati a dirsi addio.

Lorenzo Spolverato ha una nuova fidanzata? L’ex gieffino svela tutta la verità sui flirt/ "Con chi sto oggi"

Proprio sul suo profilo Instagram, Clio ha raccontato la crisi vissuta con Claudio e rivelato il tipo di rapporto che ancora li lega oggi. “Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe (Grace Cloe e Joy Claire, ndr) siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”, ha spiegato l’imprenditrice.

Ida Platano fa impazzire tutti in vacanza/ Il look selvaggio dell'ex Uomini e Donne è da infarto

Clio MakeUp racconta ai suoi follower perché è finita con l’ex marito Claudio Midolo

Il suo matrimonio era entrato in un vicolo cieco da troppo tempo e così, quando le cose erano ormai irrecuperabili, lei e Claudio hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, cercando di limitare i danni. “Era da tanto che le cose non andavano”, ammette Clio MakeUp. “Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così”, ha raccontato ancora l’imprenditrice.

Paolo Bonolis "aggredito" a Formentera: schiaffi alla nuca/ Chi è l'autore del gesto e la verità sul video

Oggi Clio ha decisamente voltato pagina, avendo lasciato la casa che condivideva proprio con Claudio. La celebre youtuber a breve andrà a vivere in un nuovo appartamento non lontano dalla scuola che frequentano le figlie. “Ho cercato una sistemazione nuova perché la casa vecchia era stata costruita dai suoi genitori ed era giusto ci stesse lui”, ha sottolineato elegantemente Clio Zammatteo.