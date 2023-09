Clio Maria Bittoni, chi è la moglie di Giorgio Napolitano/ Avvocato e accanto al marito da oltre 60 anni

Chi è Clio Maria Bittoni, la moglie di Giorgio Napolitano

Clio Maria Bittoni è la moglie di Giorgio Napolitano e compagna di vita da oltre 60 anni. Nata a Chiaravalle il 10 novembre 1934, è cresciuta con due genitori che si sono sempre occupati di politica. La madre, Diva Campanella, socialista, ha continuato ad occuparsi di politica anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la Liberazione dell’Italia. Clio Maria Bittoni cresce così in un ambiente colto. Dopo la maturità classica, continua gli studi iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli.

Successivamente, comincia la pratica per diventare avvocato per poi praticare la professione specializzandosi in diritto del lavoro e nell’applicazione della legge sull’equo canone in agricoltura. Successivamente ha anche lavorato nella Lega delle Cooperative dimettendosi nel 1992 quando il marito Giorgio viene eletto Presidente della Repubblica.

La storia d’amore tra Clio Maria Bittoni e Giorgio Napolitano

Quella tra Clio Maria Bittoni e Giorgio Napolitano è una storia d’amore che dura da più di 60 anni e che è stata coronata dal matrimonio e dalla nascita di due figli. Giorgio Napolitano e la moglie si incontrano a Roma dove lui inizia la carriera diplomatica e lei la pratica legale per diventare avvocato. Si sposano con rito civile in Campidoglio nel 1959. Dal loro amore sono nati i figli Giovanni e Giulio nel 1961 e nel 1969.

Dopo l’elezione di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica, in seguito alla scelta di dimettersi da quello che era, all’epoca, il suo incarico professionale, Clio Maria Bittoni che si è sempre tenuta distante dalle luci dei riflettori, come riporta il portale DiLei, disse: “Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale“.

